強打中年／台鋼洪總再施魔法！換來江承諺、送走郭俊麟有背後考量

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從這次冬季聯盟就可以看出戰力，加上張奕等測試洋將席斯等，台鋼約有33名投手，可以擔任先發的大約有伍祐成、陳宇宏、小野寺賢人，還有笠原祥太郎、王溢正等，看起來有一定數量，但若加上受傷之後，春訓，要一整季完整出賽，的確還是有風險，投手不夠的狀況，「吃局數」可能會成為重點。
江承諺生涯幾乎都是擔任先發投手，去年稍微出賽的場數不足，只有4場先發，但他過去可是獅隊主力先發戰將，2015年、2016年他先發、中繼兩頭跑，但投球局數可以破百。
這幾年江承諺都是先發，但他的壓制力還夠，唯一要注意的是每局被上壘率有點偏高，郭俊麟本季8場先發，15場後援，以投球型態，可能要多費點心，台鋼在看這方面來說，江承諺也才28歲，球技都還有進步空間。
當然這也不是說郭俊麟表現不好，郭俊麟的球技目前慢慢到達選手生命顛峰，應該還會更好，只是以直接要「輸贏」來看，郭俊麟可以幫到獅隊的地方比江承諺大得多，因為在胡智為去年因肩傷影響狀況下，還是有投手人力吃緊狀況，郭俊麟後援成績也不錯，可以多加考慮。
獅隊確定找回三大洋投羅昂、勝騎士、布雷克，長中繼有郭俊麟等球員在，也會有所幫助，雙方交易各取所需。
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關於強打中年：
一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。
偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。
最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。
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