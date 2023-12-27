冒領發票獎金得不償失！財部明年2招防治　違規者兌獎APP停用1年

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民眾若取得電子發票證明聯且中獎獎項為五、六獎，也可利用兌獎APP中的「我要領獎」功能，將中獎電子發票證明聯拍照上傳，並設定領獎帳戶以完成兌獎。不過，有民眾以持有中獎電子發票證明聯至實體通路兌獎，卻被告知中獎獎金已被兌領，經查明是民眾中獎後曾將中獎電子發票證明聯在未遮蔽QR CODE的情況下，上傳至Facebook或Line等社群軟體，以周知友人中獎喜訊，卻遭人翻拍該張中獎電子發票證明聯，透過兌獎APP冒領發票中獎獎金。
此外，目前超商提供統一發票新台幣200元六獎、500元雲端發票專屬獎、800元雲端發票專屬獎、1000元五獎中獎發票的兌獎服務，但在超商領獎時，由於店員可能僅比對發票背後領獎欄位資訊填寫情況與身分證是否吻合，也曾發生不肖人士以假發票、假身分證冒領闖關成功的情況。
為加強防杜冒領事件，財政部公告修正「統一發票兌獎多元服務作業要點」，明年元旦起，不論是超商或金融機構，實體據點透過兌獎平台核驗欲領獎民眾的身分認證系統資料後，須註記中獎人身分資訊於統一發票中獎清冊資料庫。
也就是說，以往只有4獎以上須核驗身分，明年起統一發票所有獎項，若是在實體通路兌領，都要掃描身分證背後的條碼，落實核驗身分。財政部強調，核驗身分過程不影響中獎人領獎，中獎人於領獎期限內持有效身分證件及中獎發票前往領獎即可。
同時，為加強防杜以兌獎APP冒領發票獎金，財政部也增訂，民眾使用兌獎APP冒領獎金，若經查證屬實，將停止其使用兌獎APP領獎功能，為期1年。財政部也強調，不法套取或冒領統一發票中獎獎金，經查明除將由所轄主管稽徵機關追回獎金外，並移送司法機關究辦。