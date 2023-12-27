陳建州告輸大牙露臉了！開心帶「摯愛」現身信義區 爽當美食網紅
「大牙」周宜霈控訴「黑人」陳建州對她性騷擾，不料黑人卻反告她誹謗罪，19日偵查終結判黑人敗訴。今（27）日黑人在IG影片中久違露臉，現身信義區展示印有「籃球是我的工作、最愛，更是我的一切！」標語的帽T，看上去心情挺不錯的，還當起美食網紅介紹牛肉麵。
記者黃雅琪／綜合報導
黑人敗訴8天後，終於打破沉默更新IG多則限時動態，他在台北市信義區松菸誠品廣場拍影片，影片中黑人穿著全身黑色服裝、戴墨鏡，雙手插在口袋耍帥！接著進入「2023台灣運動產業博覽會」展區閒逛一會後，又到戶外籃球場擺拍背影照，令人不知所云。
下午閒逛了整個台北市之後，黑人再前往永康街吃牛肉麵，當起美食網紅介紹美食，細拍店內環境、菜單、備餐過程，影片中店家看見他還開心比讚，黑人則回應：「厲害喔！」透露出自己是這間店的常客。黑人面對官司敗訴沒有回應，反而頻繁更新IG，展示生活沒有受到敗訴影響，一如往常過日子。
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