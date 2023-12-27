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川普仍有贏面！密西根州高院駁回「禁川普參選」案　與科州不同調

▲美國前總統川普欲藉2024大選重回白宮，但他的參選資格將成為他最先面臨的考驗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普欲藉2024大選重回白宮，但他的參選資格將成為他最先面臨的考驗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國2024年總統大選剩下不到一年的時間，在本月科羅拉多州最高法院通過判決將美國前總統川普（Donald Trump）的名字從該州初選名單剔除後，外界高度關注各州類似訴訟案是否跟進，而今（27）稍早作為2024年關鍵搖擺州的密西根州的最高法院，駁回了禁止川普參選的訴訟，兩者截然不同的結果也將使本屆大選局勢更加複雜。

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美國科羅拉多州最高法院本月19日以4:3的意見做出裁定，以憲法第14修正案第3條，取消美國前總統川普參加該州總統初選的資格，這也是全美第一個因2021年1月國會暴動而禁止川普尋求連任的州；然而根據《CNN》、《紐約時報》最新報導，密西根州最高法院作出了讓外界並不意外的見解，那即是駁回了阻止川普參選的訴訟。

在此之前，《CNN》民調就顯示作為2024年關鍵搖擺州的密西根州內，川普的支持度領先現任總統拜登，分析也普遍認為密西根州最高法院駁會做出與近期科羅拉多州最高法院的不同的見解。科州最高院本月的判決認定，川普涉及2021年國會山莊暴動案，因此在訴訟被提起後，動用憲法第14條修正案，禁止川普參加明年3月5日的科羅拉多州共和黨初選。

這使川普成為美國司法史上首例因違反第十四修正案而被剝奪參選權的候選人，外界也高度關注這項判決在各州與國會暴動事件有關的類似訴訟是否產生相同影響，密西根州最高法院則直接從程序上就駁回該項訴訟。

受理該案的密州法院法官對此表示，州法律並未規定選務官員能審查總統初選參選人的資格，因此法院不該處理相關案件，同時也稱此案引發「政治問題」。

密西根州與科羅拉多州的這兩起案件，只是數十起希望把川普名字從州選票上剔除的訴訟當中的兩項。上述相關案件都特別指出了美國憲法當中的「叛亂條款」，也就是「禁止任何參與叛亂違反憲法的人擔任公職」。

由於各州裁決料有歧異，相關訴訟預期會上訴至美國聯邦最高法院，而最高法院的決定也被認為會對總統大選結果形成重要影響的一項因素。

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