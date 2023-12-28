跨國零售巨頭加碼投資台灣！經濟部通過酷澎增資24.75億
經濟部投資審議司27日召開投資審議會，核准僑外投資及對外投資各1件投資案。其中一件為酷澎獲核准新台幣24.75億元的增資，以持續拓展在台電商業務；另一件為台泥以約2億美元投資儲能系統、電動車充電樁等業務。
記者鄭妤安／台北報導
作為韓國電商巨頭的酷澎，成立於2010年，大股東為軟銀，其他投資者還有萊德及富達，於2021年3月時，在紐約證交所上市，並於2021年正式進軍台灣，以便宜、便捷又快速的韓國直購服務聞名，有「韓版雅馬遜」之稱，經各大網紅分享後，聲量大幅成長。
根據媒體報導，今年9月，酷澎網路聲量與前年相比，成長率已達474%，其中，以「論壇」成長幅度最多，相關貼文與留言數激增12.7倍，雖然MOMO的聲量仍然位居第一，但同一時間，酷澎、MOMO 購物網以及PChome24h的網路聲量，只有酷澎在成長。
經濟部投審司表示，27日通過美商COUPANG, INC.以新台幣24億7500萬元增資酷澎股份有限公司，從事經營電子商務服務，主要銷售生鮮產品、食品、飲料及日常用品等。此次增資將用於充實營運資金支付供應商與廣告商貨款，未來並擬規劃用於擴展物流中心業務等，以持續拓展在台業務。