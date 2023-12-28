2023十大年度運動事件！中信兄弟「換助事件」最令人意外（上）

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一、中信兄弟「換助事件」
2023年5月10日，中信兄弟總教練林威助賽前不見新莊球場，他是連生病都堅持要到球場的總教練，卻因為球隊老闆對他「有意見」，因此直接改由陳江和代班，林威助「被請假」，據了解，連行李都來不及收，就這樣改任海外顧問，留下球迷XXX永遠的疑問。
林威助到現在也還沒有特別在媒體面前公開露面，或許是為了低調走完合約，也可能是為了之後的工作著想，但可以想見的是，他在兄弟創下2連霸，可惜挑戰3連霸途中，被臨陣換將，並由彭政閔接任。
二、日本隊在經典賽奪冠
日本隊上次奪冠，已經要回溯到2009年，第二屆經典賽，當時由原辰德領軍，拿下連霸，但日本在2013年、2017年經典賽都鎩羽而歸，直到「那個男人」大谷翔平出動，跟達比修有號召下，組成最強日本隊，並由火腿前監督栗山英樹領軍，從宮崎合宿開始，一連串帶給球迷驚喜。
日本隊還有秘密武器，就是紅雀隊的外野手Lars Nootbaar，他從小就崇拜鈴木一朗，希望有朝一日可以為日本奪冠，結果在大谷翔平投打二刀流，村上宗隆起死回生的安打，以及山本由伸、今永昇太等人的聯手下，日本隊睽違14年再度奪冠，大谷也成為經典賽決賽MVP。
三、大谷翔平的超級二刀流數據、日本首位全壘打王
有經典賽的威力加持下，天使隊大谷翔平二刀流開季就不平凡，全壘打數來到44支，已經是美聯第一，投球勝場數來到10勝，他也是第一位拿到全壘打王，又單季10勝以上的二刀流球員。
根據《ESPN Stats & Info》資料指出，大聯盟史上能夠單季打者敲出40轟以上，同時身為投手拿下10勝的只有一個人，就是今年的大谷翔平。當然，年度MVP、最佳運動員，當然還是大谷拿到。
四、大谷翔平加盟道奇隊
大谷翔平打出不可思議的成績，讓他身價持續飆升，季外他選擇不接受合格報價，大谷希望的是拿到長約，結果道奇隊開出10年7億（約220億台幣）的天價合約，這也讓大谷選擇轉戰新東家。
此外，大谷也跟道奇隊說好「延遲付款」他可以等10年合約完，再把剩下的薪水分批領完，可以幫球團節省不少豪華稅，很有想法。
五、吳季穎等球員涉賭，重創台灣籃壇
台灣籃球出了什麼問題！SBL裕隆隊爆出有球員簽賭地下賭盤，甚至女友也跟著下注，其中吳季穎因為跟嚴凱泰女兒Michlle（嚴珮瑜）交往，加上疑似變賣名錶 等事件轟動台灣社會，吳季穎還被警方拘提到案，加上後來籃壇也有烏煙瘴氣的感覺，陳靖寰等T1球員涉賭，讓台灣籃壇變質。
桃園雲豹的新生代球星羅振峰驚傳下「球版」涉賭，也因此被開除，此外，台銀張博勝也爆料自己離隊原因，是被隊友沈睿洋偷錢，結果對方還歸隊，他俺而沒球打。
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