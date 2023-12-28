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台灣人年末換機潮最愛手機Top5！品牌最熱銷型號一次揭曉

▲今年11月台灣實體通路智慧手機市場銷售量超過44.6萬台，不僅月減8.3萬台，銷售額也下降高達2成。（製圖／NOWnews今日新聞）
▲今年11月台灣實體通路智慧手機市場銷售量超過44.6萬台，不僅月減8.3萬台，銷售額也下降高達2成。（製圖／NOWnews今日新聞）

記者鄭妤安／台北報導

瞄準年末手機換機潮，各品牌爭相於近3至4月推出自家新產品，然而，據市調機構最新調查結果顯示，今年11月台灣實體通路智慧手機市場銷售量超過44.6萬台，不僅月減8.3萬台，銷售額也下降高達2成。

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傑昇通信觀察手機品牌銷售佔比排名指出，雖受雙11、黑色星期五等購物節分散買氣，蘋果（Apple）仍以48.8%的市占銷售率，拿下11月台灣智慧手機市場冠軍，不過，整體銷售量及銷售額衰退近兩成，是前5大品牌中，下降最多的，但iPhone 15 Pro以上旗艦系列買氣依舊。

蘋果廠牌中，最暢銷的型號為iPhone 15 Pro Max 256GB，iPhone 15 Pro 256GB、iPhone 15 128GB則接續在後。

三星（Samsung）以市占率22.6%之姿，排名第二，第三至第五名依序是OPPO（8.8%），vivo（5.7%）、Redmi（4.8%）。傑昇通信發現，二至五名皆為中階及入門機型，價格多在萬元左右，甚至更低，由此可知，多數消費者仍以性價比高的機型為換機首選。

值得一提的是，三星品牌中，第一名機型Galaxy A54（8GB/256GB）銷量較月減5%，卻仍擊敗iPhone 15（128GB），第二名Galaxy A54（6GB/128GB）單機銷量則提升29%，為11月熱銷榜中單機成長最多的機型；第三名是Galaxy A14 5G 4GB/64GB。

而Oppo熱銷機款分別為 Reno10 Pro 5G、A78 5G 4GB/128GB、A78 5G 8GB/128GB；vivo的前三名依序為Y27 5G 6GB/128GB、Y36 5G 8GB/256GB、V29 12GB/512GB；Redmi的熱銷款，以12C 4GB/64GB為首，接著是Note 12 5G 6GB/128GB、Note 12 5G 8GB/256GB。

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