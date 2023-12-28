Google必裝12款Chrome擴充外掛！提高工作效率　還能幫寫Email

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- Scribe
專為提高工作效率設計，運用AI技術記錄個人的工作流程，並建立指南，特別適合培訓新同事或分享工作技巧。
- DeepL Translate
強大的即時網頁翻譯擴充，支援多種語言，只需一鍵，就能輕鬆跨越語言障礙，且具高精確度和流暢度。
- QuillBot
強大的改寫工具，可增進寫作效率，結合先進的語言處理技術，用戶只要以幾次點擊，便能撰寫或回覆電子郵件。
- Sider
提供使用者在瀏覽器側邊欄快速使用各種生成式AI工具如ChatGPT、Bard。
- Teal：專為求職者設計，可進行求職管理和追蹤，核心功能是將使用者在各大求職網站中感興趣的職位，儲存到特定的集中位置，並提供追蹤和管理申請進程的便利性。
- Transkriptor
能將會議上的語音自動轉化成文字，且支援百種語言，幫助此用者輕鬆完成會議記錄。
- Bonjourr
提供簡潔、乾淨風格的Chrome首頁設計，可據個人喜好自定義其外觀和功能。
- Speechify
強大的文字轉語音工具，能將網上的文字用自然聲音或各種口音閱讀出來，其中甚至包括名人的聲音。
- Equalizer
一款改善音頻質量的工具，用戶可依據自己的偏好，設定令自己滿意的聆聽效果。
- Boxel 3D
玩家創建自己的關卡並進行遊戲，同食野允許玩家分享和試玩其他玩家創建的關卡，增加趣味。
- BTRoblox
專為Roblox玩家設計充，用於增強 Roblox 網站的用戶體驗
- Coupert
自動在網路尋找各種優惠券或促銷代碼，並在結帳時自動應用，同時為使用者提供超過數千家線上商店中，最優質的現金回饋率。