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Google必裝12款Chrome擴充外掛！提高工作效率　還能幫寫Email

▲ 2023年已來到了尾聲，Google選出12款今年最值安裝的擴充外掛。（圖／翻攝自 Google ）
▲ 2023年已來到了尾聲，Google選出12款今年最值安裝的擴充外掛。（圖／翻攝自 Google ）

記者鄭妤安／台北報導

全球最多人使用的瀏覽器非Google Chrome莫屬！Google開發人員每年都會建立獨特且富有創意的Chrome擴充程序，以幫助提高從生產力到網路可訪問性的各個方面。2023年已來到了尾聲，Google選出12款今年最值安裝的擴充外掛，當中包含即時網頁翻譯、改寫工具、求職管理與追蹤、音頻均衡器等。

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▲2023年最佳12款Chrome擴充外掛。（圖／擷取自官網）
▲2023年最佳12款Chrome擴充外掛。（圖／擷取自官網）
2023年最佳12款Chrome擴充外掛

  1.  Scribe
    專為提高工作效率設計，運用AI技術記錄個人的工作流程，並建立指南，特別適合培訓新同事或分享工作技巧。
     
  2. DeepL Translate
    強大的即時網頁翻譯擴充，支援多種語言，只需一鍵，就能輕鬆跨越語言障礙，且具高精確度和流暢度。
     
  3. QuillBot
    強大的改寫工具，可增進寫作效率，結合先進的語言處理技術，用戶只要以幾次點擊，便能撰寫或回覆電子郵件。
     
  4. Sider
    提供使用者在瀏覽器側邊欄快速使用各種生成式AI工具如ChatGPT、Bard。
     
  5. Teal：專為求職者設計，可進行求職管理和追蹤，核心功能是將使用者在各大求職網站中感興趣的職位，儲存到特定的集中位置，並提供追蹤和管理申請進程的便利性。
     
  6. Transkriptor
    能將會議上的語音自動轉化成文字，且支援百種語言，幫助此用者輕鬆完成會議記錄。
     
  7. Bonjourr
    提供簡潔、乾淨風格的Chrome首頁設計，可據個人喜好自定義其外觀和功能。
     
  8. Speechify
    強大的文字轉語音工具，能將網上的文字用自然聲音或各種口音閱讀出來，其中甚至包括名人的聲音。
     
  9. Equalizer
    一款改善音頻質量的工具，用戶可依據自己的偏好，設定令自己滿意的聆聽效果。
     
  10. Boxel 3D
    玩家創建自己的關卡並進行遊戲，同食野允許玩家分享和試玩其他玩家創建的關卡，增加趣味。
     
  11. BTRoblox
    專為Roblox玩家設計充，用於增強 Roblox 網站的用戶體驗
     
  12. Coupert
    自動在網路尋找各種優惠券或促銷代碼，並在結帳時自動應用，同時為使用者提供超過數千家線上商店中，最優質的現金回饋率。

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