2023年體膽壇風雲人物　王柏融、張育成和徐若熙誰能主宰中職(上)

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「台灣一姐」戴資穎在年終賽奪冠，證明自己還是「世界球后」的實力，也替2023年劃下完美句點。世界羽球聯盟（BWF）明年首站賽事為超級1000系列馬來西亞公開賽，預計將於1月9日開打，「台灣一姐」戴資穎也將參賽，若她能順利奪冠，就有機會追平中國名將張寧在大馬賽的5冠紀錄，成為大馬賽史上最多冠球后，同時朝巴黎奧運邁進。
王柏融重返中職
中華職棒台鋼雄鷹今年宣布簽下旅外好手王柏融，與王柏融約定一紙複數年約，背號是熟悉的9號，並沿用過去在樂天的應援曲，而他的合約為3年總額3600萬以上，平均一年1200萬，月薪可達百萬。
徐若熙封鎖日韓
投手徐若熙在2023年尾聲大放異彩，先在台灣大賽先發2場，不僅所屬球隊味全龍全勝，尤其G6扛起背水一戰的壓力，完成7局投球任務，還繳出1安打、7次三振和0失分的超優質成績單，成為球隊奪冠的第一功臣，也獲選為FMVP。另外，他在亞錦賽總計狂飆18次三振，共投12局，對日、韓都有好表現，未來旅外有望。
張育成有望反中職
今年3月經典賽表現出色的旅美台灣好手「國防部長」張育成，未來不排斥美國、日本、台灣等職棒，這對中華職棒球團來說，可是一大要事，張育成若願意回台，擁有季中選秀狀元籤的富邦悍將，最有機會簽下，且張育成2024年可望創下旅外球員歸國野手史上最高薪的紀錄。
楊勇緯隊史第100金
台灣「柔道男神」楊勇緯2023年大放異彩，在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽奪下隊史首金，而且同時也是中華隊亞運隊史第100面金牌的獲得者，年末更獲得112年度體育運動精英獎最佳男運動員，非常風光。