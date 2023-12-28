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2023年體膽壇風雲人物　王柏融、張育成和徐若熙誰能主宰中職(上)

▲2023棒球亞錦賽中華隊先發投手徐若熙，2023年大豐收。（圖／記者葉政勳攝）
▲2023棒球亞錦賽中華隊先發投手徐若熙，2023年大豐收。（圖／記者葉政勳攝）

記者廖聿偉/綜合報導

2023年接近尾聲，《NOWnews今日新聞》也整理出全球體壇十大人物，台灣英雄包括林書豪、徐若熙、謝淑薇和楊勇緯等人都上榜，盤點國內外之2023年10大風雲人物。

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▲戴資穎在2023羽球年終總決賽的女單冠軍戰上，擊敗西班牙名將馬琳（Carolina Marin）拿下冠軍，她坦言對此結果有些意外。（圖／翻攝自戴資穎臉書 ）
▲戴資穎在2023羽球年終總決賽的女單冠軍戰上，擊敗西班牙名將馬琳（Carolina Marin）拿下冠軍，她坦言對此結果有些意外。（圖／翻攝自戴資穎臉書 ）
戴資穎年終賽封后

「台灣一姐」戴資穎在年終賽奪冠，證明自己還是「世界球后」的實力，也替2023年劃下完美句點。世界羽球聯盟（BWF）明年首站賽事為超級1000系列馬來西亞公開賽，預計將於1月9日開打，「台灣一姐」戴資穎也將參賽，若她能順利奪冠，就有機會追平中國名將張寧在大馬賽的5冠紀錄，成為大馬賽史上最多冠球后，同時朝巴黎奧運邁進。

王柏融重返中職

中華職棒台鋼雄鷹今年宣布簽下旅外好手王柏融，與王柏融約定一紙複數年約，背號是熟悉的9號，並沿用過去在樂天的應援曲，而他的合約為3年總額3600萬以上，平均一年1200萬，月薪可達百萬。

徐若熙封鎖日韓

投手徐若熙在2023年尾聲大放異彩，先在台灣大賽先發2場，不僅所屬球隊味全龍全勝，尤其G6扛起背水一戰的壓力，完成7局投球任務，還繳出1安打、7次三振和0失分的超優質成績單，成為球隊奪冠的第一功臣，也獲選為FMVP。另外，他在亞錦賽總計狂飆18次三振，共投12局，對日、韓都有好表現，未來旅外有望。

▲張育成有望加入中華職棒。（圖／資料照，葉政勳攝）
▲張育成有望加入中華職棒。（圖／資料照，葉政勳攝）
張育成有望反中職

今年3月經典賽表現出色的旅美台灣好手「國防部長」張育成，未來不排斥美國、日本、台灣等職棒，這對中華職棒球團來說，可是一大要事，張育成若願意回台，擁有季中選秀狀元籤的富邦悍將，最有機會簽下，且張育成2024年可望創下旅外球員歸國野手史上最高薪的紀錄。

▲112年體育精英獎舉行頒獎典禮，柔道男神楊勇緯三連霸「最佳男運動員」，也是體壇史上第一人。(江昭倫 攝)
▲112年體育精英獎舉行頒獎典禮，柔道男神楊勇緯三連霸「最佳男運動員」，也是體壇史上第一人。(江昭倫 攝)
楊勇緯隊史第100金

台灣「柔道男神」楊勇緯2023年大放異彩，在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽奪下隊史首金，而且同時也是中華隊亞運隊史第100面金牌的獲得者，年末更獲得112年度體育運動精英獎最佳男運動員，非常風光。

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