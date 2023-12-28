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國中生遭彈簧刀刺死！老師深夜心碎發聲　「這世界到底怎麼了」

▲新北某國中發生彈簧刀割喉案，傷者送醫急救後仍傷重不治，引起社會議論。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲新北某國中發生彈簧刀割喉案，傷者送醫急救後仍傷重不治，引起社會議論。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

12月25日，新北某國中發生校園持刀砍人案，年僅15歲的國中生遭到別班男同學持彈簧刀攻擊，雖然送醫搶救一度恢復生命跡象，但最終仍傷重不治，震驚社會，不少人針對兒少法相關法規要進行修正提出議論。而在昨日男同學宣告不治後，死者家屬也帶著孩子遺體到學校進行招魂儀式，歷經約1小時引魂完成，後續將遺體運往板橋殯儀館。對此，曾經教過該名學生的老師也在深夜發聲，大嘆「這世界到底怎麼了？法規是用來伸張正義還是拿來保護加害者」言詞中透露滿滿的不捨。

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一位曾經教過該名國中生的老師在臉書上發文表示「那位孩子，很優秀，富有正義感也很有領導風範，除了上課態度認真外，還是會主動提問深入了解課程內容的人，天知道像這樣特質的學生在如今有多麼稀少，我任教的班級很多，而且每週也只見面一次，向來都不太記得學生的名字跟長相，但他的名字我在8年級時就記住了」。

「上九年級的他開始長高，也變帥了，但學習態度依舊很積極向上，複習考成績榜的排名上，發現他在學業的成績表現也很優良」該老師心痛表示「其實很想要大吼說這世界究竟是怎麼了？開始質疑很多的法條規章究竟是伸張了正義還是保護加害者，我對教學的使命開始困惑存疑，還有這一切的一切到底有沒有意義。」

▲國三生遭割頸離世！在校園第一線工作的老師唐宇新，點破現行校園輔導管教辦法大有問題。（圖／取自Pexels）
▲新北一名國三生遭到別班男同學持彈簧刀攻擊身亡，日前已經完成招魂儀式。（示意圖／取自Pexels）
老師說「我知道多說無益，但一條年輕的生命這樣莫名其妙地走了，好像還是得記錄下些什麼呀，時間久了會遺忘，而人類一直都是種很容易遺忘教訓的動物，我會記得你曾經來過，在你短暫的15年歲月中，成功的讓自己成長為一位具責任感、學習認真的好青年」。

而根據新北地檢署檢官會同法醫相驗，該名死亡的國中生一共被刺10刀，分別為頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀。對此，新北地院表示，經地院少年法庭分案，裁定1人收容、1人責付保護，目前依少年事件處理法規定及少事法精神調查中。另外，少年法院若認為必須移送檢方，而檢察官依偵查結果，依少事法認為應起訴者，即應向少年法院提起公訴。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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