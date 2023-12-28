國中生遭彈簧刀刺死！老師深夜心碎發聲　「這世界到底怎麼了」

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「上九年級的他開始長高，也變帥了，但學習態度依舊很積極向上，複習考成績榜的排名上，發現他在學業的成績表現也很優良」該老師心痛表示「其實很想要大吼說這世界究竟是怎麼了？開始質疑很多的法條規章究竟是伸張了正義還是保護加害者，我對教學的使命開始困惑存疑，還有這一切的一切到底有沒有意義。」
老師說「我知道多說無益，但一條年輕的生命這樣莫名其妙地走了，好像還是得記錄下些什麼呀，時間久了會遺忘，而人類一直都是種很容易遺忘教訓的動物，我會記得你曾經來過，在你短暫的15年歲月中，成功的讓自己成長為一位具責任感、學習認真的好青年」。
而根據新北地檢署檢官會同法醫相驗，該名死亡的國中生一共被刺10刀，分別為頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀。對此，新北地院表示，經地院少年法庭分案，裁定1人收容、1人責付保護，目前依少年事件處理法規定及少事法精神調查中。另外，少年法院若認為必須移送檢方，而檢察官依偵查結果，依少事法認為應起訴者，即應向少年法院提起公訴。
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