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國三生遭砍10刀亡！總統大選倒數「嘸人發文」　政客臉書被灌爆

▲新北某國中日前發生校園砍人案，年僅15歲的國中生遭到別班男同學持彈簧刀攻擊，最終送醫傷重不治。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲新北某國中日前發生校園砍人案，年僅15歲的國中生遭到別班男同學持彈簧刀攻擊，最終送醫傷重不治。（示意圖／翻攝自pexels ）

記者張嘉哲/綜合報導

新北某國中日前發生校園砍人案，年僅15歲的國中生遭到別班男同學持彈簧刀攻擊，最終送醫傷重不治，引起社會議論。而由於總統大選即將到來，除了民眾黨候選人柯文哲最新發文提及之外，包括現任總統蔡英文、民進黨候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜的臉書發文都對此事無提及，引發選民不滿，尤其蔡英文更是被指「社會安全網越補越大洞」，掀起話題。

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該起事件發生在12月25日，一名國中生喝斥別班的女同學「不應該跑到別人班級內」，結果引來殺機，別班女同學烙「乾哥」前來理論，隨後雙方起爭執，該名「乾哥」拿彈簧刀刺傷該名國中生，分別為頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，最後送醫傷重不治，事件引起社會關注。

然而在事發之後，除了兒少法的相關規定是否應該修正之外，各政黨總統候選人表態問題也備受關注，賴清德最新發佈在政見會上的精華片段；侯友宜則也是「力挺侯康」的相關貼文；柯文哲則是藉此事件表達哀悼之意，並且提出「提升校園安全」的實施方針；而現任總統蔡英文則是提到2050淨碳排放的願景。

▲侯友宜、賴清德、蔡英文版面上沒出現校園割喉案相關發文，遭到網友不滿出征。（圖/侯友宜賴清德蔡英文臉書）
▲侯友宜、賴清德、蔡英文版面上沒出現校園割喉案相關發文，引起網友不滿出征。（圖/侯友宜、賴清德、蔡英文臉書）
由於事發在新北市，作為前市長的侯友宜，競選辦公室雖然表示，侯友宜已經在第一時間探視孩子以及家屬，現場安慰學生父親及台中趕來的外婆和阿姨，並致贈慰問金，但後續看不見其他積極處理跟發言，臉書也不見其相關發文，不少網友仍然不買單。

不少選民到各大政客臉書留言「......發生這麼大的事情，你們作為全國性政客的代表人物，一點版面都沒有，到底是怎麼回事」、「孩子的校園安全當務之急，大家都還是只想著選舉......」、「校園割喉案人都走了，你幾位大政客還在忙選舉，真的是完全看不下去」、「社會安全網，越補越大洞，都忘記小燈泡的事件了嗎？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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