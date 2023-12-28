國三生遭砍10刀亡！總統大選倒數「嘸人發文」　政客臉書被灌爆

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然而在事發之後，除了兒少法的相關規定是否應該修正之外，各政黨總統候選人表態問題也備受關注，賴清德最新發佈在政見會上的精華片段；侯友宜則也是「力挺侯康」的相關貼文；柯文哲則是藉此事件表達哀悼之意，並且提出「提升校園安全」的實施方針；而現任總統蔡英文則是提到2050淨碳排放的願景。
由於事發在新北市，作為前市長的侯友宜，競選辦公室雖然表示，侯友宜已經在第一時間探視孩子以及家屬，現場安慰學生父親及台中趕來的外婆和阿姨，並致贈慰問金，但後續看不見其他積極處理跟發言，臉書也不見其相關發文，不少網友仍然不買單。
不少選民到各大政客臉書留言「......發生這麼大的事情，你們作為全國性政客的代表人物，一點版面都沒有，到底是怎麼回事」、「孩子的校園安全當務之急，大家都還是只想著選舉......」、「校園割喉案人都走了，你幾位大政客還在忙選舉，真的是完全看不下去」、「社會安全網，越補越大洞，都忘記小燈泡的事件了嗎？」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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