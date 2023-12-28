國中生遭彈簧刀割頸亡！一線老師預言下場　2學生犯案後心態曝光

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「教唆罪的少女，可能會轉為教唆殺人罪，少女也未滿18，應該也是輕量化處刑，少女很快就會在成年前被釋放，接著再回到她原生的環境中打滾渡日」唐宇新表示「但下個問題來了，這種恐怖的輪迴是無止盡的，偏偏這些孩子會覺得自己這樣很酷、很炫，當他們被起底時，會發現這些孩子與他們的同儕團體，並沒有因為少年殺人而傷心不已，反倒覺得少年很有骨氣等等」。
唐宇新表示「很無奈的，教育即使給了他們一天八小時的時光，依舊是無法讓他們感到知足！是的，我們現實真的需要一些方法，讓所有的孩子得到應有的保護！請協助支持中途學校修法、輔導管教辦法修法」。
唐宇新老師也痛心地說「對於充滿正義感的死者哀悼，這個孩子有著過人的勇氣！懂得保護自己班上的女同學！不過，他面對的惡，是從不知自己有多兇惡的惡徒！這孩子留下的血與傷，讓我的淚也跟著流下來」。同時唐宇新也認為該重新省思一下「校園輔導與管教條例」中的細節，因為問題的根源就是「在給予兇惡學生人權與保障的同時，我們也在加害這些無辜而正義的孩子」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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