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國中生遭彈簧刀割頸亡！一線老師預言下場　2學生犯案後心態曝光

▲國三生遭割頸離世！在校園第一線工作的老師唐宇新，點破現行校園輔導管教辦法大有問題。（圖／取自Pexels）
▲國三生遭割頸離世！在校園第一線工作的老師唐宇新，點破現行校園輔導管教辦法大有問題。（圖／取自Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

新北某國中日前發生校園悲劇，一名15歲的國中生遭到別班男同學持彈簧刀攻擊，送醫後最終傷重不治，引起社會關注。目前兇嫌一個裁定收容，一個裁定責付保護，新北地檢署也表示，不排除朝殺人罪偵辦。對此，曾在偏鄉服務的第一線教師唐宇新也在臉書上預言出2名犯人的最終下場，也認為現在的教育法條是非常需要修正的。

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唐宇新老師提到「依照相關法律條款的約束，這類的案件最有可能的發展就是，少年未滿18歲，即便以刑法殺人罪起訴，最後仍會先在少觀所或少年監獄待到18歲，少年18歲後轉服刑法，進入成人監獄，所以會在成人監獄中待很久，假設這個少年犯行良好，在監獄中長期沒有違規與衝突。他很有可能在轉服成人刑罰後被假釋」。

▲新北某高中附屬國中部25日發生割頸案，一名國三生遭隔壁班郭姓學生持彈簧刀攻擊，最終在昨（26）日晚間不幸離世。（圖／取自Pexels）
▲新北某高中附屬國中部25日發生割頸案，一名國三生遭隔壁班學生持彈簧刀攻擊，最終在（26）日晚間不幸離世。（圖／取自Pexels）
「教唆罪的少女，可能會轉為教唆殺人罪，少女也未滿18，應該也是輕量化處刑，少女很快就會在成年前被釋放，接著再回到她原生的環境中打滾渡日」唐宇新表示「但下個問題來了，這種恐怖的輪迴是無止盡的，偏偏這些孩子會覺得自己這樣很酷、很炫，當他們被起底時，會發現這些孩子與他們的同儕團體，並沒有因為少年殺人而傷心不已，反倒覺得少年很有骨氣等等」

唐宇新表示「很無奈的，教育即使給了他們一天八小時的時光，依舊是無法讓他們感到知足！是的，我們現實真的需要一些方法，讓所有的孩子得到應有的保護！請協助支持中途學校修法、輔導管教辦法修法」。

唐宇新老師也痛心地說「對於充滿正義感的死者哀悼，這個孩子有著過人的勇氣！懂得保護自己班上的女同學！不過，他面對的惡，是從不知自己有多兇惡的惡徒！這孩子留下的血與傷，讓我的淚也跟著流下來」。同時唐宇新也認為該重新省思一下「校園輔導與管教條例」中的細節，因為問題的根源就是「在給予兇惡學生人權與保障的同時，我們也在加害這些無辜而正義的孩子」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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