李善均死亡現場擠滿人！警察努力清空　友人：他因家人自責痛苦

李善均突驟逝震驚南韓演藝圈　朴敏英、金宣虎、鄭雨盛行程急喊卡

▲李善均（中圖）突驟逝震驚南韓演藝圈，朴敏英（右圖）、金宣虎（左圖）、鄭雨盛行程急喊卡。（圖／金宣虎、HODU&U娛樂、朴敏英Instagram）
▲李善均（中圖）突驟逝震驚南韓演藝圈，朴敏英（右圖）、金宣虎（左圖）、鄭雨盛行程急喊卡。（圖／金宣虎、HODU&U娛樂、朴敏英Instagram）

記者黃雅琪／綜合報導

韓國影帝李善均昨（27）日疑似在車內輕生，享年48歲，代表作有韓劇《我的大叔》、電影《寄生上流》。李善均驟逝消息驚動南韓演藝圈，連帶影響影視宣傳活動，朴敏英、金宣虎、鄭雨盛行程都緊急改期或取消。

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▲朴敏英的新戲發布會《和我老公結婚吧》原定今下午舉行，因為李善均的憾事取消。（圖／翻攝tvN）
▲朴敏英的新戲發布會《和我老公結婚吧》延期至明年元旦舉行。（圖／翻攝tvN）
李善均逝世消息撼動南韓演藝圈，多名藝人因此延期或喊卡宣傳活動；女神朴敏英主演的新韓劇《和我老公結婚吧》，原定昨日舉行記者會，緊急延期至元旦。金宣虎原定今日舉行直播活動，也在昨日宣布改期。

▲電影《12.12：首爾之春》影人見面會取消。（圖／《12.12：首爾之春》Instagram）
▲電影《12.12：首爾之春》影人見面會取消。（圖／《12.12：首爾之春》Instagram）
由影帝鄭雨盛、黃晸玟主演的電影《12.12：首爾之春》，原定今日舉行影人見面會，導演金性洙和演員鄭雨盛、李聖旻等人將出席，感謝影迷們大力支持，上映至今票房破千萬！昨日主辦單位緊急喊卡：「希望觀眾理解。」將提供退票服務。

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均

生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

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