李善均突驟逝震驚南韓演藝圈　朴敏英、金宣虎、鄭雨盛行程急喊卡

我是廣告 請繼續往下閱讀
由影帝鄭雨盛、黃晸玟主演的電影《12.12：首爾之春》，原定今日舉行影人見面會，導演金性洙和演員鄭雨盛、李聖旻等人將出席，感謝影迷們大力支持，上映至今票房破千萬！昨日主辦單位緊急喊卡：「希望觀眾理解。」將提供退票服務。
李善均
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995