這原因美元指數失守101！新台幣早盤再升快2角、衝破30.7元
在市場預期美國聯準會 (Fed) 很快就會降息，美債殖利率探7月以來新低，美元指數也跌破101，貶至5個月低點，新台幣兌美元在前一交易日強升快2角，並升破31元整數關卡後，今（28）日早盤持續「升」勢，開盤不久就升破30.8元，之後更進一步突破30.7元，來到30.688元，強升1.92角，央行是否會進場阻貶也引發關注。
記者顏真真／台北報導
根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在1月會議利率按兵不動的機率為85.5%，3月降息1或2碼的機率達91.1%，遠高於一個月前的21.5%。美債殖利率續跌，美元指數也進一步失守101，貶至5個月低點。
在美元指數續走弱下，亞洲主要貨幣兌美元轉強，其中日圓兌美元早盤一度回升至141.14兌1美元，目前在141.53附近震盪，韓元也一度升至1288.5兌1美元，目前在1290.08附近盤整，而離岸兌美元人民幣早盤亦一度上探7.1348。
至於新台幣兌美元站上「30字頭」後，今日早盤以30.88元平盤開出後，在美元走弱及出口商拋匯下，加上台股盤中續創新高，推升新台幣升破30.8元，之後更進一步突破30.7元，來到30.688元，強升1.92角。不過，由於新台幣這兩天已漲逾3角，加上股匯市明天封關，央行是否會有阻升動作有待觀察。