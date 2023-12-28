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捲不動又躺不平！回顧2023　港媒：中國青年面臨「最難畢業季」

▲中國經濟在後疫情時代並未出現復甦，反而接連遭遇房地產市場暴雷、消費者支出疲軟、青年失業率居高不下、出口下滑等挑戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國經濟在後疫情時代並未出現復甦，反而接連遭遇房地產市場暴雷、消費者支出疲軟、青年失業率居高不下、出口下滑等挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2023年即將畫下句點，對於中國經濟而言，今年並未迎來疫後解封的大復甦，相反的，中國青年失業率持續攀升，當局後來甚至蓋牌處理，「全職兒女」、「慢就業」、「躺平」等概念興起，對這些成長過程見證中國經濟高速成長的年輕世代來說，2023年卻面臨了「最難畢業季」的緊箍咒。

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根據《香港01》報導，中國今年有1158萬名大學畢業生找工作，人數創下新高，但過去數年嚴格清零封控的衝擊仍在，疫後許多產業尚未完全復甦，因此沒有足夠的職缺提供給今年畢業的大學生，這也反映在數據上，今年7月中旬，中國國家統計局公布了上半年經濟數據，青年失業問題突出，16-24歲的勞動力調查失業率竟攀升至21.3%。

今年8月15日，中國國家統計局突然宣布，全國青年人失業率將暫停公開，理由是統計工作需隨經濟發展不斷完善，勞動力調查統計也需進一步健全優化，但青年失業問題並不會因為暫停公布數據而自動解決，反而可能加劇信任危機。與此同時，青年抑鬱風險升高、自殺或「網路約死」的狀況也陸續傳出。

報導提到，今年也是中國青年整體心理狀態備受關注的一年。中國科學院心理研究所2月發表的《中國國民心理健康發展報告（2021～2022）》顯示，青年為抑鬱高風險群體，18歲至24歲年齡組的抑鬱風險檢出率達24.1%，明顯偏高；25歲至34歲年齡組的抑鬱風險檢出率為12.3%，也明顯高於35歲及以上各年齡組。《中國疾病預防控制中心週報》（英文版CCDC weekly）今年發表的一份研究報告也顯示，2010年至2021年期間，5歲至14歲年齡組的自殺死亡率，平均每年上升了近10%；15歲至24歲年齡組的自殺率，2017年至2021年間更每年飆升了19.6%。

有外媒分析認為，中國年輕人長期面臨求學和就業的激烈競爭，屢創新高的青年失業率也帶來很大的壓力，一系列新興概念及潮語，如「慢就業」、「全職兒女」等也應運而生。

最後，中國青年開始自稱為「45°青年」，因為「躺平」是0°，極端的「內捲」是90°，在躺平還是內捲間尋找立足點就是45°，形容他們「捲不動又躺不平」的窘境，「45度青年」等關鍵字句也一度登上熱搜。武漢大學社會學系副教授夏柱智表示，「45°人生」的不確定狀態，讓他想到了社會學研究領域的「中間階層」概念，其主要指的是在城市工作的白領人員，從學校畢業的年輕人剛進入這個群體，通常會背負很大壓力，機會卻又不均勻，在這種社會現實下，人的精神很容易陷入疲憊，出現「捲又捲不動，躺又躺不平」的心理狀態。

今年7月，上海財經大學校長劉元春就曾警告，青年失業問題不單是周期性問題，而是系統性、趨勢性的問題，研判中國青年失業問題可能再延續10年，短期內將繼續惡化，若不妥善處理，將引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火線。

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