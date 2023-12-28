捲不動又躺不平！回顧2023　港媒：中國青年面臨「最難畢業季」

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今年8月15日，中國國家統計局突然宣布，全國青年人失業率將暫停公開，理由是統計工作需隨經濟發展不斷完善，勞動力調查統計也需進一步健全優化，但青年失業問題並不會因為暫停公布數據而自動解決，反而可能加劇信任危機。與此同時，青年抑鬱風險升高、自殺或「網路約死」的狀況也陸續傳出。
報導提到，今年也是中國青年整體心理狀態備受關注的一年。中國科學院心理研究所2月發表的《中國國民心理健康發展報告（2021～2022）》顯示，青年為抑鬱高風險群體，18歲至24歲年齡組的抑鬱風險檢出率達24.1%，明顯偏高；25歲至34歲年齡組的抑鬱風險檢出率為12.3%，也明顯高於35歲及以上各年齡組。《中國疾病預防控制中心週報》（英文版CCDC weekly）今年發表的一份研究報告也顯示，2010年至2021年期間，5歲至14歲年齡組的自殺死亡率，平均每年上升了近10%；15歲至24歲年齡組的自殺率，2017年至2021年間更每年飆升了19.6%。
有外媒分析認為，中國年輕人長期面臨求學和就業的激烈競爭，屢創新高的青年失業率也帶來很大的壓力，一系列新興概念及潮語，如「慢就業」、「全職兒女」等也應運而生。
最後，中國青年開始自稱為「45°青年」，因為「躺平」是0°，極端的「內捲」是90°，在躺平還是內捲間尋找立足點就是45°，形容他們「捲不動又躺不平」的窘境，「45度青年」等關鍵字句也一度登上熱搜。武漢大學社會學系副教授夏柱智表示，「45°人生」的不確定狀態，讓他想到了社會學研究領域的「中間階層」概念，其主要指的是在城市工作的白領人員，從學校畢業的年輕人剛進入這個群體，通常會背負很大壓力，機會卻又不均勻，在這種社會現實下，人的精神很容易陷入疲憊，出現「捲又捲不動，躺又躺不平」的心理狀態。
今年7月，上海財經大學校長劉元春就曾警告，青年失業問題不單是周期性問題，而是系統性、趨勢性的問題，研判中國青年失業問題可能再延續10年，短期內將繼續惡化，若不妥善處理，將引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火線。
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