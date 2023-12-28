用報導訓練ChatGPT　紐時控告OpenAI、微軟侵權

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紐時透過這項訴訟，選擇了一條比其他媒體集團更具對抗性的方式，來應對AI機器人的快速崛起。德國新聞出版集團斯普林格(Axel Springer)和美聯社(Associated Press)都與OpenAI達成內容協議。
紐約時報作為美國最受尊敬的新聞機構之一，將尋求賠償與一項命令，要求這些企業停止使用其內容，並銷毀收集到的資料。
雖然沒有要求具體的賠償金額，但紐時聲稱，侵權行為可能造成「數十億美元的法定和實際損失」。
法新社未能取得OpenAI和微軟的置評。
全球市值第二大企業微軟是OpenAI的主要投資者。在ChatGPT去年推出後，微軟迅速把這項技術應用到自己的產品中。
支持ChatGPT和微軟Copilot(舊稱Bing)的AI模型，是經過多年在網路上可獲得的內容訓練而成的，其基本假設是這些內容可以在不需要支付報酬的情況下公平使用。
但這項在紐約聯邦法院提起的訴訟指出，非法使用紐時的著作來建立人工智慧產品，會創造出潛在的競爭對手，並威脅到其提供高品質新聞的能力。
紐時發言人表示：「這些工具是以持續使用獨立新聞報導和內容打造出的，這些內容只有在我們和我們的同行，以高昂的成本和豐富的專業知識進行報導、編輯和事實核查後才能取得。」
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