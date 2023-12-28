新竹女中出局！陽明交大校務會議通過、邀竹北高中改隸附中　

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竹女8月29日再開校務會議，校長林桂鳳說，目前改隸案的工作小組已暫緩運作，校務會議上，多數認為應先持續深化與陽明交大的合作，同時蒐集學生及家長和校友的意見，可能會花3至5年的時間蒐集意見與建立共識，後續是否繼續啟動改隸程序，沒有時間表。
當時林奇宏透露，爭取竹女改隸，陽明交大趨於被動，也有新竹縣市以外的高中與陽明交大接觸、談改隸，只是哪些學校暫且無法透露，事成後一定會公告周知，並強調「方向是對的，對象可以多元，畢竟追求者眾」。
結果竹北高中昨天指出，陽明交大在校務會議決議通過，將正式邀請竹北高中改隸為陽明交大附中，感謝陽明交大投資竹縣高中教育，平衡竹縣市的教育資源落差。
竹北高中校長陳瑞榮表示，改隸為附中對於學校和地方有幫助，都會與師生、家長、校友等共同商議，未來在建立共識後，將依國立高中改隸國立大學附中的審查作業及處理要點，全力推動；竹北高中是竹竹苗第一所成立雙語教育實驗班的國立高中，未來將規劃生醫等特色實驗班，以策略培養學生。
陽明交大也證實，校務會議確實通過決議，將邀請竹北高中改隸，之後會由竹北高中進行內部討論，如果雙方都有意願才會繼續推動相關程序，一切都會依照教育部相關規定辦理。