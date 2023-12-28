名家論壇》黃創夏／金溥聰「親征」，侯友宜「告急」？

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這個訊號就是，侯友宜真的有危機了，根據侯太太的公開信都和侯友宜無關了，就更和侯友宜的競選辦公室無關，若真無關的話，幹嘛要由侯友宜的「公務」夥伴出面，來處理「家務」上的紛擾？
別自欺欺人了，這個學生宿舍的爭議，就是對侯友宜的形象和政治人格產生了巨大衝擊，所以擅長於「形象管理」的金溥聰必須出面來止損，而且要按鈴申告賴清德等五人，更是最淺顯的政治操作，以訟止謗，警惕各界，不要再進行更多的討論和抨擊。
也許很多人會認為，針對侯友宜岳家和女兒的宿舍問題攻防已經太「民粹」，這樣的觀點也不是沒有道理，但是當國民黨許多人物拿著賴清德的萬里老家大做文章之際，民粹之風已經被掀起，也再度掃向柯文哲的新竹農地案，這樣的民粹反撲，也只是一種迴力鏢的報應！
這樣的局面，讓2024這場總統大選更顯得荒謬，這場大選從年初到現在，沒有國家願景、沒有政策交鋒、都只是政治利害的交換與鬥爭，到了最後階段，只剩下「房地產」爭論之雞零狗碎。
不過，雖然三個主要候選人都陷入土地爭議，但將受到最大衝擊的，還是侯友宜！
當在第二次總統電視政見發表會上，他說出「年輕的同學真的很辛苦，學貸很辛苦」時，很多人耳朵都豎了起來，都以為他接著會說出「凱旋苑租金降價若干、若干」」，他卻馬上把話題給帶開了。
侯友宜還沒有認清：根本沒有人在乎他在凱道上造勢有多少人？更多人關切且憤怒的，是在他所謂的「合法」、許多常人無法得到的法令優勢下，到底從「凱旋苑」得到多少厚利？
除了透過所謂「合法」之擅用法令的縫隙，得到令人爭議的龐大利益，侯友宜還欠缺自知之明，他竟煞有其事地說，要向陳樹菊阿嬤致敬，真是天下最無自知之明的荒謬：陳樹菊阿嬤是「無私捐出」且清苦度日，和侯友宜的龐大「分割門牌」與「高額收租」，天差地遠！
這種自我矛盾的展現，正是侯友宜被許多人輕蔑和看不起的主因，他天天口口聲聲高唱「關公」，但是「白天拜關公，晚上包租公」，根本就是個笑柄！
更何況關公之「義」，不只是那種幫會般的「兄弟之情」，史書上記載關雲長是「傲上恤下」，對於達官顯貴不假顏色，對於底層弱勢體恤照顧，一直被許多人詢問和建商關係親善的侯友宜，在學生宿舍的高額租金上，請問有哪一點是「傲上恤下」？相信許多人會覺得是「恤上、傲下」更為貼切。
侯友宜的這種自我打臉，加上國民黨一些噁心操作，更是適得其反，自曝低劣之品質。
國民黨把賴清德的萬里工寮打成是「萬里帝寶」，想要去掩蓋國民黨的馬文君、謝衣鳳、顏寬恆‧‧‧那些常人遙不可及的豪華宅邸，但當林智群律師引用萬里當地的《實價登錄》資訊，很多人一看那裡一坪才「1.9萬元」，且別說賴清德舊宅的內裝遠遠不能和馬文君等宅邸相提並論，和最近又調整價格的「凱旋苑」一個月租金「1萬6000元」更給人一種強烈的對比和剝奪感！
16000元 × 12 × 4 ＝ 76萬8000元
這是如果就讀文化大學且承租「凱旋苑」四年需要負擔的房租支出，以所謂的「萬里帝寶」58萬元的價值來看，如果現在有個類似賴清德的礦工之子考上文大，傾家蕩產變賣房屋，都沒有能力讀完四年的文化大學。
選舉到了最後階段，三個主要候選人都陷入「房地產」話題，事實上，三者大有差別，本質上根本不同。
統合目前的所有資訊可以看出，三個人是三種樣態：一個人是「承擔『法令不完備』之代價」、一個人是「投資『法令將變更』之理財」、還有一個人是「利用『法令的巧門』收利益」，層次根本不同！
最重要的差別是，除了第一個人根本就沒有獲取任何金錢利益之外，另外兩個人都是善於「玩法」，新台幣都將可以賺得滿滿滿。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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