總統大選回家投票！高鐵再加開4班車　30日起搶票

「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉」即將舉行，台灣高鐵公司為加強服務疏運期間旅客返鄉投票及出遊需求，決定再加開4班次列車（南下3班、北上1班），總計4天提供719班次列車的旅運服務，加開班次將於12月30日凌晨零時起開放購票，請旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統、高鐵合作便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵於選舉疏運期間，共加開95班次列車（南下44班，北上51班）總計4天提供719班次列車的旅運服務；高鐵公司建議，購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告之「疏運期銷售資訊」，提早規劃行程並避開「熱銷車次」集中時段，於到站前先完成購/取票，確保行程順暢。
台灣高鐵選舉疏運期間特別擴大自由座運能，投票日前夕1月12日15至22時、1月13日投票當日7至12時的南下，以及1月14日收假日13至21時的北上，上述時段行駛南港至台中間的區間列車，均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）。自由座旅客到站後，可透過車站內的旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車，各站也將加派人力，協助旅客順利乘車。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。