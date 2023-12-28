英聽二試成績出爐！兩次考試擇優後2.2萬人拿A　為近5年最少

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英聽測驗包括「圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解」等5種題型，每一種題型配分相同。大考中心分析，此次英聽測驗考試，所有考生在圖片聽解得分率約81%，簡短對話得分率近71%，短文聽解得分率約64%，長篇聽解得分率約57%，對答得分率最低，接近46%。
根據大考中心統計，此次英聽測驗試場違規共計344件，比去年英聽二測增加15件，其中仍以「未攜帶應試有效證件正本」為違規案件最大宗。
另外，大考中心表示，本學年度舉辦2次考試，考生可自由選考，成績擇優使用。本學年度2次英聽考試的重複到考生共計2萬7356人，占第一次考試考生人數的28.64%，占第二次考試考生人數的84.04%；僅到考第二次考試考生人數為5197人。
2次考試擇優計算後考生人數共10萬0709人，成績等級分布A級學生占比為22.65%、達2萬2808人；B級學生占比則為36.74%、3萬7000人；C級35.62%、3萬5871人；F級4.99%、5030人。
綜觀近5年學生表現，今年擇優後拿下A的考生約2.2萬人，則是近5個學年來最少；從人數占比來看，22.65%為近5年來次低，僅高於109學年的22.61%。