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英聽二試成績出爐！兩次考試擇優後2.2萬人拿A　為近5年最少

▲英聽二試成績今（28）日出爐，兩次考試擇優後2.2萬人拿A，人數為近5年最少。（圖／NOWnews資料照）
▲英聽二試成績今（28）日出爐，兩次考試擇優後2.2萬人拿A，人數為近5年最少。（圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

大考中心今（28）日公告113學年度高中英語聽力測驗第二次考試成績，共計3萬2553人應考，缺考率9.54%，最高級的A級有3259人，占10.01%；考生若兩次英聽均有報考，升大學時成績可擇優使用，擇優後共計2萬2808人拿下A級，人數受少子化影響為近5年最少，人數占比則為22.65%，近5年來次低。

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大考中心指出，113學年第二次高中英聽考試共有3萬2553人應考、3433人缺考，缺考率9.54%，比去年7.35%增加2.19%；所有考生的成績狀況，3259人拿A級、占10.01%；1萬4165拿B級、占43.51%；1萬3921拿C級、占42.77%；1208人拿到F級、占3.71%。

英聽測驗包括「圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解」等5種題型，每一種題型配分相同。大考中心分析，此次英聽測驗考試，所有考生在圖片聽解得分率約81%，簡短對話得分率近71%，短文聽解得分率約64%，長篇聽解得分率約57%，對答得分率最低，接近46%。

根據大考中心統計，此次英聽測驗試場違規共計344件，比去年英聽二測增加15件，其中仍以「未攜帶應試有效證件正本」為違規案件最大宗。

另外，大考中心表示，本學年度舉辦2次考試，考生可自由選考，成績擇優使用。本學年度2次英聽考試的重複到考生共計2萬7356人，占第一次考試考生人數的28.64%，占第二次考試考生人數的84.04%；僅到考第二次考試考生人數為5197人。

2次考試擇優計算後考生人數共10萬0709人，成績等級分布A級學生占比為22.65%、達2萬2808人；B級學生占比則為36.74%、3萬7000人；C級35.62%、3萬5871人；F級4.99%、5030人。

▲ 「英聽測驗」近5個學年度擇優後成績各等級人數及百分比。（圖／大考中心提供）
▲ 「英聽測驗」近5個學年度擇優後成績各等級人數及百分比。（圖／大考中心提供）
綜觀近5年學生表現，今年擇優後拿下A的考生約2.2萬人，則是近5個學年來最少；從人數占比來看，22.65%為近5年來次低，僅高於109學年的22.61%。

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