續打凱旋苑！民進黨批：侯友宜就是包租公、壓榨學生辛苦錢

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卓冠廷表示，奉勸侯友宜「在」怎麼好「野」也不要吸學生的血，凱旋苑103間套房每月租金高達16000元，每坪租金比台北101大樓貴，當包租公真侯康，這幾天面對媒體和人民質疑侯友宜卻是不斷強調「有開發票」，而非他講得頭頭是道的「居住正義」，「難道遇到自己的利益時就將居住正義拋諸腦後了嗎？」
卓冠廷說，侯友宜為了切割，推說是太太的土地，拿出岳家疼孫打親情牌，但不可抹滅他年漲5%租金年收千萬剝削學生的事實，這段時間青年的憤怒已經累積不少；另外，侯辦提到2026年凱旋苑要轉為包租代管，甚至改為社會住宅或青年房舍，顯見侯友宜就是想賺好賺滿，「如果有心幫助青年，現在就可以做，侯友宜就是怕提前跟新壽解約有所損失，甚至也沒有公布和新壽的合約，明顯轉移焦點」。
張志豪表示，除了又昱公司爭議，身為總統候選人的侯友宜，也要誠實面對自己國民黨內圈地為王的候選人們，可以看到國民黨DNA就是圈地占地，非常愛當土地的主人。
張志豪舉例，從北到南包括汐止廖先翔水保地蓋豪宅、國有地蓋停車場；南投馬文君占用國有地蓋南歐大莊園；台中顏寬恒占用國有地蓋私人招待所；彰化謝衣鳳特權占地蓋公主大城堡；花蓮傅崐萁違法使用農地，蓋2441坪九五至尊皇宮等，然而這些人到現在卻未出面向社會大眾說明或道歉，長期利用民代職權護航家族利益，取得大量土地資源，把選區當作自己權力的延伸。
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