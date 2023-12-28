新年錢領到手軟！2024年元月14大補助可以領 發錢時間一次看
再過3天就要迎來2024年，政府也陸續推出多項補貼方案，根據勞動部勞工保險局行事曆，1月共有「14大補貼」可以領，將於1月11日開始發放國民年金保險生育給付等，《NOWnews今日新聞》統整「14大補貼」入帳日期，提醒民眾記得去刷存摺。
記者李琦瑋／台北報導
值得注意的是，在明年1月新制中，勞保老年年金法定請領年齡，將從現行63歲再提高1歲，也就是說，明年起，若要請領「全額」需年滿64歲，將衝擊到民國50年次出生的勞工，他們要到114年才能請領「全額」勞保退休金。
1月11日
國民年金保險生育給付
1月15日
國民年金保險喪葬給付
1月18日
國民年金保險生育給付
1月19日
老農津貼
農民月退休儲金
1月25日
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
國民年金保險生育給付
1月30日
勞保年金給付
職保年金給付
勞退月退休金（首發案）
1月31日
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險喪葬給付