無印良品台日熱銷榜PK！日本TOP1內行才懂　59元神級小物台人超愛

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日本無印良品年度十大熱賣（銷售數量計算）：
TOP1：咖哩奶油雞，390日圓
TOP2：聚丙烯文件盒標準號，790日圓
TOP3：軟聚乙烯盒/中號，690日圓
TOP4：軟聚乙烯盒蓋，290日圓
TOP5：便攜式眼鏡擦拭器，80日圓
TOP6：軟聚乙烯外殼，大號，890日圓
TOP7：聚丙烯文件盒 標準寬型 ，590日圓
TOP8：聚丙烯文件盒，標準型，A4尺寸，白灰色，590日圓
TOP9：八方蔬菜飯，320日圓
TOP10：衛生紙長卷單張，150日圓
台灣年度熱銷榜單以六大類別區分，除了服飾配件、居家用品、美妝保養、文具事務品及零食點心外，今年首度公開在地開發生產的食品熱銷排行榜，並依據全年度銷售金額做TOP3排序，其中黃麻購物袋雖位居第3名，但年年上榜，且售價便宜，還能以銷售金額登榜，賣出數量肯定相當驚人。
此外，跨年夜、元旦（12月28日起至1月1日）門市還有單筆消費滿1,000元即可現抵100元，滿2,000元可現抵200元，以此類推。
台灣六大類商品，熱銷榜TOP3（銷售金額計算）：
服飾配飾：依序為撥水加工有機棉舒適休閒鞋，890元；四輪硬殼止滑拉桿箱，3,900-8,500元；黃麻購物袋，59-89元
居家用品類：依序為聚丙烯收納系列，349-999元；US收納系列，169-13,990元；第3名-軟質聚乙烯收納盒系列，69-399元
文具與事務用品類：依序為自由換芯膠墨筆系列，29元；壓克力收納系列，49-1,199元；聚丙烯檔案盒系列，79-469元
美妝保養與香氛類：依序為空間芬香油系列，299-599元；MUJI敏感肌保養系列，89-599元；溫和洗臉卸妝系列，79-359元
進口零食點心類：依序為懷舊棉花糖，59元；可可花生，99元；含餡棉花糖 草莓，49元
在地開發生產零食點心類：依序為即食迷你拉麵系列，39元；無選別棉花糖布朗尼酥餅，99元；梅粉味番薯脆片，49元