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無印良品台日熱銷榜PK！日本TOP1內行才懂　59元神級小物台人超愛

▲台日無印良品年度熱銷榜對比，日本總熱銷排行榜依序為「咖哩奶油雞」，台灣門市也有販售不過相當冷門。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台日無印良品年度熱銷榜對比，日本總熱銷排行榜依序為「咖哩奶油雞」，台灣門市也有販售不過相當冷門。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

即將邁入2024年！日本、台灣無印良品皆公布年度熱銷排行榜，其中日本總熱銷排行榜依序為「咖哩奶油雞」、「聚丙烯文件盒標準號」、「軟聚乙烯收納盒（中號）」，冠軍咖哩奶油雞讓日本消費者大讚「回購好幾次」、「搭米飯、麵包都美味」；台灣則是分為六大類別，其中的亮點包括人手一個的「黃麻購物袋」，最便宜只要59元，雖然僅位居第3名，不過連續數年霸榜可見其受歡迎的程度。

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日本無印良品年度熱銷冠軍是「咖哩奶油雞」，不過台灣旅客由海外返台入境時，「禽畜肉類」一律禁止入境，因此咖哩奶油雞調理包從來不在旅客推薦的必買清單類，在台灣也超級冷門，但實際上卻是日本當地年度熱賣冠軍，想要嚐鮮除了在當地吃完外，台灣無印良品也有販售該品項，品名為「異國咖哩速食包（奶油口味雞肉）/1人份」。

日本無印良品年度十大熱賣（銷售數量計算）：

TOP1：咖哩奶油雞，390日圓

TOP2：聚丙烯文件盒標準號，790日圓

TOP3：軟聚乙烯盒/中號，690日圓

TOP4：軟聚乙烯盒蓋，290日圓

▲日本無印良品年度熱銷排行。（圖／翻攝自官網）
▲日本無印良品年度熱銷排行。（圖／翻攝自官網）
TOP5：便攜式眼鏡擦拭器，80日圓

TOP6：軟聚乙烯外殼，大號，890日圓

TOP7：聚丙烯文件盒 標準寬型 ，590日圓

TOP8：聚丙烯文件盒，標準型，A4尺寸，白灰色，590日圓

TOP9：八方蔬菜飯，320日圓

TOP10：衛生紙長卷單張，150日圓

▲日本無印良品年度熱銷排行。（圖／翻攝自官網）
▲日本無印良品年度熱銷排行。（圖／翻攝自官網）
台灣年度熱銷榜單以六大類別區分，除了服飾配件、居家用品、美妝保養、文具事務品及零食點心外，今年首度公開在地開發生產的食品熱銷排行榜，並依據全年度銷售金額做TOP3排序，其中黃麻購物袋雖位居第3名，但年年上榜，且售價便宜，還能以銷售金額登榜，賣出數量肯定相當驚人。

此外，跨年夜、元旦（12月28日起至1月1日）門市還有單筆消費滿1,000元即可現抵100元，滿2,000元可現抵200元，以此類推。

台灣六大類商品，熱銷榜TOP3（銷售金額計算）：

服飾配飾：依序為撥水加工有機棉舒適休閒鞋，890元；四輪硬殼止滑拉桿箱，3,900-8,500元；黃麻購物袋，59-89元

▲岡山門市開幕滿額贈，打造限定限量款黃麻購物袋。（圖／MUJI無印良品提供）
▲採用黃麻製作的環保購物袋，使用方便。提手部分使用棉素材。不僅可日常攜帶，也可用於家庭物品的整理收納。（圖／MUJI無印良品提供）
居家用品類：依序為聚丙烯收納系列，349-999元；US收納系列，169-13,990元；第3名-軟質聚乙烯收納盒系列，69-399元

文具與事務用品類：依序為自由換芯膠墨筆系列，29元；壓克力收納系列，49-1,199元；聚丙烯檔案盒系列，79-469元

美妝保養與香氛類：依序為空間芬香油系列，299-599元；MUJI敏感肌保養系列，89-599元；溫和洗臉卸妝系列，79-359元

進口零食點心類：依序為懷舊棉花糖，59元；可可花生，99元；含餡棉花糖 草莓，49元

在地開發生產零食點心類：依序為即食迷你拉麵系列，39元；無選別棉花糖布朗尼酥餅，99元；梅粉味番薯脆片，49元

▲在地開發生產零食點心冠軍為即食迷你拉麵系列，39元。（圖／翻攝自官網）
▲在地開發生產零食點心冠軍為即食迷你拉麵系列，39元。（圖／翻攝自官網）

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