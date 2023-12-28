Gmail新增「取消訂閱」快捷！1鍵擋廣告郵件 iPhone先行安卓還沒
在全球擁有超過15億用戶數的Gmail，遠遠海放Hotmail、Yahoo 信箱，也是Android或是iOS用戶手機內必載的App之一，為了提高用戶使用好感度，近期針對廣告郵件加入了一鍵「取消訂閱」功能，只要點開該信件就可以在寄件者的欄位旁看到顯目的「取消訂閱」按下即可取消該公司寄發的EDM。但比較特別的是，該功能目前似乎為蘋果的iPhone手機限定，Android用戶目前尚未看到此功能釋出。
記者周淑萍/綜合報導
大量的廣告郵件令人感到困擾，即日起iPhone用戶的Gmail App更新到最新版本即可一鍵取消。以往想要取消廣告郵件可能要點開功能鍵去尋找取消訂閱或是下拉到底才能找到取消按鈕，現在Gmail 加入了「取消訂閱」快捷鍵，有助於優化使用體驗。
《NOWnews》記者實際使用iPhone 15 Pro 手機更新測試，最新版本的Gmail 已經可以在寄件者的欄位旁邊看到明顯藍色字樣的「取消訂閱」功能，按下後就能直接取消相當方便。同步使用Pixel 8手機更新最新版本的Gmail，但目前尚未看到該功能，似乎只有iPhone 用戶先行，Android使用者可能還要再多等等了。