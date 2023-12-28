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今年冬天忽冷忽熱！專家揭原因：天氣預報「波動比總統民調還大」

▲2023年入冬至今，常有忽冷忽熱的體感情況，在天氣預報上，由於冷空氣的強度不夠強，也較難預測後期天氣實際情況。（圖／記者陳明安攝）
▲2023年入冬至今，常有忽冷忽熱的體感情況，在天氣預報上，由於冷空氣的強度不夠強，也較難預測後期天氣實際情況。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

2023年入冬至今，僅1波寒流侵襲台灣，且冷熱交替快速，讓人體感有明顯「忽冷忽熱」的情況，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明更直言，「今年冬天溫度每次預測都不一樣，比總統大選民意調查變化波動還大」。對此，中央氣象署副主任呂國臣強調，主要是北方冷空氣發展活躍，但強度還不到明顯的寒流，因此天氣預報常在前2天才能完全確認，而冷熱交替快速，和全球暖化、聖嬰現象也有些關聯。

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彭啟明指出，今年冬天溫度預測，超過7天以上都要謹慎參考，每次預測都不一樣，比起總統大選民意調查變化波動還大，推測主因是台灣位於冷高壓的邊緣，高壓只要小有變動，對末端天氣變化就有很大影響，甩尾很容易尾巴甩很大，間接導致天氣預報不斷調整。

▲彭啟明指出，今年冬天溫度預測，超過7天以上都要謹慎參考，每次預測都不一樣，比起總統大選民意調查變化波動還大。（圖／彭啟明臉書）
▲彭啟明指出，今年冬天溫度預測，超過7天以上都要謹慎參考，每次預測都不一樣，比起總統大選民意調查變化波動還大。（圖／彭啟明臉書）
呂國臣表示，今年入冬後，北方冷空氣發展其實還算活躍，南下時間點也偏早，不過都並非那種大系統、很明顯的寒流，因此位於冷高壓邊緣的台灣，受影響的程度就較難預估，冷空氣不夠強，民眾體感冷暖交替的情況就會更明顯，不過仍要提醒，近期冷空氣雖然都不到很強，但挾帶的水氣較多，下雨也會讓體感更為寒冷，民眾還是要每日更新天氣資訊，搭配穿著和攜帶雨具。

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提及，以往台灣冬季最冷的時間點落在1至2月，因此還不能以12月的狀況評斷本次冬季的整體型態，但值得討論的是，全球暖化和聖嬰現象的確讓各地「冷的時間」縮短，台灣近3年冬季氣溫也都處於偏暖，大環境的氣候變遷也正是全球即將面對的課題。

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