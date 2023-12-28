美國再軍援烏克蘭2.5億美元！可能是最後1次 除非國會批准新計畫
美國國務院週三宣布提供新一波烏克蘭軍事援助，價值約2.5億美元，包括一系列防空飛彈、防空系統組件、火砲彈藥、反裝甲武器、以及超過1500萬發子彈等。在國會批准拜登政府的資金撥款要求前，這可能是美國向烏克蘭提供的最後一波軍援。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，「國會必須盡快採取迅速行動，幫助烏克蘭保衛自己並確保其未來，以促進我們的國家安全利益」。
拜登政府正敦促國會通過一項新的援助計畫，包括提供烏克蘭超過600億美元的軍事援助，以及協助以色列還有滿足印太地區的安全需求。但目前新援助計畫遭到國會擱置，共和黨想要拜登政府在邊境安全和移民政策方面答應妥協方案，否則不願意批准新的援助計畫。
五角大廈最近幾次提供烏克蘭的軍事援助，分別是這次的2.5億美元、以及本月前兩次的2億美元和1.75億美元，規模和過去的方案相比明顯大大減少。美國自俄烏戰爭開打以來，已提供烏克蘭超過460億美元的軍援。由於國會卡關，目前拜登政府只能透過「總統撥款權」提供軍事援助，而這項管道所能提供的資金已經差不多耗盡。