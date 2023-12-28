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NBA／一百種受傷方式！Michael Jordan因切雪茄導致食指無法彎曲

▲「籃球之神」Michael Jordan曾因在家切雪茄而傷了手指。（圖／美聯社／達志影像）
▲「籃球之神」Michael Jordan曾因在家切雪茄而傷了手指。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳忠育/綜合報導

在NBA球場上，激烈拚搏導致受傷並不稀奇，但在比賽之外受傷的案例也不少，《NOWnews今日新聞》特別為讀者列出NBA幾個誇張的受傷方式，其中包含「籃球之神」Michael Jordan因切雪茄導致食指無法彎曲。

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Michael Jordan在NBA擁有相當輝煌的職業生涯，擁有六枚冠軍戒指以及六座總冠軍MVP獎盃，另外還奪下五次年度MVP殊榮，1998年奪下第二次三連霸後宣布退役，沒想到隔年卻在家切雪茄導致右手食指受傷，2001年喬丹二度復出時必須帶著無法彎曲的食指上陣。

另外鳳凰城太陽傳奇球星Kevin Johnson在球員時期是非常頂尖的後衛，在一次比賽中投進絕殺球後興奮與隊友Charles Barkley擁抱，但沒想到擁抱的力量太大導致Kevin Johnson造成脫臼，他也因為這次傷勢被迫休養兩週的時間。

對籃球員來說冰敷是一件非常常見的事，但前費城76人球員B. J. Tyler就曾因為冰敷太久而導致退役，他曾在一場比賽之後冰敷的過程中睡著，由於冰敷太久讓他雙腿失去了速度及爆發力，頓時損失這兩項在NBA生存的必備能力，B. J. Tyler也只能無奈被迫退役。

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