餐飲缺工有解！人力銀行送「求職加速金」1.6萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
1111人力銀行今年連續第7年舉辦「找工作第1快大挑戰」紅包天天送活動，從2023年12月25日起到2024年1月31日止，於「1111人力銀行」網站平台或官方APP，使用「完整履歴」、「簡易履歴」或「即時通」主動應徵工作至完成就職者，（不限全職/兼職/工讀），即符合「天天有獎」報名資格。每位會員不限報名次數，會員可從多筆投遞紀錄中，選擇應徵至到職差距最短的時間參賽，經系統審查資料無誤後，每日最快找到工作前3名獲得獎金，第1名新台幣6000元、第2名新台幣3000元、第3名新台幣1000元，開獎日從1月3日起至2月1日止。想在農曆年前後換工作或兼差打工者，可以把握企業開缺的旺季搶先卡位。
同時，為了鼓勵求職者發揮所長，積極尋找心目中的幸福企業，並且穩定久任，凡「天天有獎」得獎人，於該公司維持原得獎職務，任職滿三個月後，回到活動網站上傳指定資料，審核通過即可獲得現金10000元。另外，複製活動個人推薦碼及專屬推薦連結，推薦親友來參賽，每一位被推薦者完成報名後，推薦人可獲得「全家商品劵100元」，每人最多限成功推薦100名，最多可帶走「全家商品劵1萬元」。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據調查指出，上班族認為合理的打工時薪應該是206元，相較於明年法定基本工資的186元，明顯高出23元，而時值歲末年終，正是餐飲服務業人力需求高峰，業者為迎接龐大商機，紛紛調高時薪，甚至給出翻倍時薪以及工作獎金來招募短期人力，對於想要增加額外收入的正職上班族頗具吸引力，而時間可彈性安排77.7%最為要緊，其次則是時薪高60.6%、工時短49.4%、工作地點/離家近47.4%以及工作內容簡單易上手27.2%，也都是誘因。