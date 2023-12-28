學生憂「特偵組是否任用親信」 侯友宜駁：絕對沒有人情關說
國民黨總統候選人侯友宜今（14）日出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，驚喜同台主持人郭子乾特別扮演「韓國魚」，現場氣氛火熱，有學生提問，侯友宜要成立特偵組，組織內是否會任用親信？侯友宜強調，他所要成立的特偵組，會跨區專業協同各地檢察署合作介入，強調「絕對沒有人情關說」。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜、資深媒體人黃暐瀚、台北市立委候選人李彥秀、新北市議員戴湘儀今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，主持人郭子乾特別扮演「韓國魚」，與侯友宜驚喜同台，學生提問，特偵組是依照事件成立，通常一辦完案件就解散，恐有資料傳承問題，未來侯友宜要成立特偵組，組織人員要如何組成，是否會任用親信？
侯友宜回應，這問題問到關鍵，特偵組比較不一樣，以前最高檢察署成立的單一特偵組容易陷入關說疑雲，不過，他提出的特偵組，會針對案件運用不一樣專業，跨區專業協同各地檢察署合作介入，包含調查金流、通信、大數據分析、網路追查，用不同單位調查，強調絕對沒有人情關說，特偵組除了有常設行政人員協助，其他都是檢察官辦。
至於如何杜絕越權違法監聽？侯友宜回應，監聽有一定程序，比如果警察、法院申請，都有相關規定，其他都是非法監聽，要從內部司法裡做監控機制，將有國家安全疑慮的管道補足，不然都是白做，強調監督機關很重要，需要有嚴謹查核機制。