直播／政見會最終場！賴清德、侯友宜、柯文哲三度同台　激辯政策

距離總統大選只剩約半個月時間，藍綠白三黨總統候選人最後衝刺，要用政見爭取選民支持。第三場電視政見會今（28）日下午登場，民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲，今第三度同場，激辯彼此政策，陳述自己未來的施政藍圖。《NOWnews今日新聞》全程直播。 我是廣告 請繼續往下閱讀 直播網址：https://www.youtube.com/watch?v=A__QytfrduQ中選會官方主辦的3場總統電視政見會與1場副總統電視政見會落幕後，接著就是由主流媒體舉辦的總統副總統電視辯論會，總統辯論會將在30日登場，副總統辯論會在下月1日登場，屆時將有候選人彼此的交叉詰問。【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。 更多「2024大選」相關新聞。NOW民調／柯文哲堅持陳述政見 近6成力挺！第二場政見會表現最好賴清德政見會打經國牌 蘇貞昌：蔣在世一定被國民黨活活氣死政見會分析／轟侯門外漢、藍親中黑金 賴清德欲喚起馬施政記憶政見會分析／侯友宜打穩健牌沒失分！再沒出新招恐難突破劣勢