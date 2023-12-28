李善均過世《寄生上流》Netflix「黑白版」上線 ：再看一次吧！
韓國影帝李善均昨（27）日驚傳疑似在車內輕生，享年48歲，生前演出眾多知名戲劇，2007年在偶像劇《咖啡王子一號店》和孔劉、尹恩惠合作，打響知名度；2018年與IU演出《我的大叔》至今依舊是Netflix神劇之一，電影《寄生上流》更是讓他紅遍全球。而Netflix將在本週六(12/30)日推出《寄生上流》「黑白版」，留給影迷用不同形式悼念這位影帝生前精彩的演出。
記者周淑萍/綜合報導
事實上，《寄生上流》「黑白版」並非是因為李善均而製作，根據之前的報導，導演奉俊昊希望以全新的形式展現這部影片，因此推出黑白版，首次亮相是在荷蘭鹿特丹舉行的2020年鹿特丹國際電影展播放。這次因李善均突然離世，Netflix無預警的將在本週六(12/30)推出《寄生上流》黑白版，在之前的即將上片清單內並沒有該部作品，選在李善均出殯日的隔天上線，致敬意味濃厚。
李善均在《寄生上流》劇中巧合的以悲劇收場，黑白版的上線，粉絲也紛紛留言「再看一次吧」、「黑白版是另一種意境」、「悼念的一種方法」，另外李善均另一部神劇《我的大叔》，有網友認為「黑白版本，會讓人更悲傷。」
《寄生上流》獲獎紀錄連連，像是第72屆坎城影展的正式競賽單元中獲得金棕櫚獎，成為第一部獲得該獎的韓國電影。在第77屆金球獎中獲得最佳外語片。在第73屆英國電影學院獎中獲得最佳外語片和最佳原創劇本。第92屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本、最佳國際影片等，將李善均推上國際的代表作。