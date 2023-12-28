喊話下架民進黨！柯文哲：不是我不愛民進黨、是我更愛台灣

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柯文哲提到，30年前民進黨的主張「清廉、勤政、愛鄉土」，他每一個字都認同，但他最後與民進黨漸行漸遠的原因，不是他變了，而是他還記得當時的理想。「請問，如果信介仙（黃信介）在世，他會要民進黨阻擋疫苗嗎？他會認同民進黨卡台大校長嗎 ？鄭南榕追求百分之百的言論自由，民進黨卻可以一邊紀念鄭南榕，一邊關中天，精神分裂，讓人難以想像。」
柯文哲指出，民進黨的四大理念「民主、清廉、法治、台獨」，這八年一項都沒做到。民進黨今天的沉淪，說實在是被善良的台灣人民寵出來的。不論從對台灣或者對民進黨好的角度，民進黨都應該要輸一次，才不會繼續沉淪
柯文哲表示，「我曾說過『我是深綠』，我出身228家族，我也不必隱晦，但有一天我當台北市長時，我要繼續用有色眼鏡看每一個台北市民嗎？」部分民進黨支持者對柯文哲有一股「恨」，覺得柯文哲忘恩負義，沒有回報民進黨2014年台北市長選舉的恩情。今天他要告訴大家，「不是我不愛民進黨，而是我更愛台灣 ；因為愛之深責之切，為了台灣我更應該站出來，告訴現在民進黨的當權派，是你們忘記了初衷！」
柯文哲提到，最近他讀到陳水扁1985年一篇文章〈黨外切莫國民黨化〉，裡面寫道：「有的黨外人士真的是選舉掛帥，以當選公職並且保住公職為加入黨外的最大目的。這些人雖然也標榜黨外的理念，可是這些理念只是副業，只居於其次的地位，真正重要的是公職的地位，以及公職地位所帶來的個人好處」、「私利型的黨外人士可說是天之驕子，既少政治包袱，卻又可以汲汲營營為私利，但是由於他們和國民黨的高同質性，必然會造成選民的失望，很不幸的是，選民也會連帶的對整個黨外失望。」
柯文哲指出，這是對黨外的警語，也是對所有政治人物，包括民眾黨在內的警語。人性是脆弱的，當年民進黨是為打破國民黨「一黨專政」而成立，如果現在民進黨做得再差也能連任，那就成為另一個「一黨專政 」，台灣這幾十年的民主運動，還有什麼意義？
最後，柯文哲強調，「愛民進黨，這次就要讓民進黨下台，落實真正黨外的精神，民進黨的精神！」
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