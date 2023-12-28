北市議員王欣儀自曝罹癌明動刀　侯友宜留言加油打氣

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王欣儀也坦言，當拿健檢報告給醫生看，馬上就安排穿刺切片檢驗時，醫生問我：「有人陪妳來嗎？」王欣儀直言，出了診間，觀察了一下候診的人，發現好像大多數的人都是有人陪伴的，「頓時突然覺得，單身只能靠自己的我，好像有點孤單？」
王欣儀說，自己身為台北市議會國民黨團書記長、羅智強競選大安區立委的競選總幹事，除了要忙著幫蔣萬安市府的總預算案能夠付委審查，議會加緊趕工審查預算、把關市民納稅錢；還要忙著幫侯友宜羅智強聯合競選總部成立造勢動員、站台助選等，而議員本業也未怠惰，平時就忙不完的各項選區建設福利爭取、選民服務案件、各式地方活動、各種行程邀約、主持節目。
王欣儀說，「因此連手術時間，我也安排在議會休會後，跨年的假期間。」為了怕大家擔心，為了不耽誤民代及輔選的職責，一直不敢告知。但明天就要開刀了，雖然相信醫生的專業，不過不怕一萬就怕萬一，心情還是難免緊張，還是祈願手術能順利成功。「如果有萬一，我要先跟大家說聲：我愛你們。謝謝大家對我一路的相挺疼愛支持！至死不會或忘感念！」
在該篇貼文底下，有引來許多藍營人士、市議員同僚幫王欣儀加油打氣，侯友宜也在留下「欣儀，我們一起為你集氣，一定會一切平安順利，祝福你早日康復！」