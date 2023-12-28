新北生遭割頸亡 潘文忠：國中小無教官、評估增加校安人力
新北市一名國三生在校遭同學持彈簧刀割頸，最終於前晚深夜宣告傷重不治。對此行政院長陳建仁今（28）日並請教育部與地方政府立即檢視現行中介教育後輔導評估機制，並提升現場執行人力、經費等資源。教育部長潘文忠補充，本次事件學生有少輔院紀錄，這次回到校園成為加害者，因此需檢視中介教育輔導評估機制，另處理執行人力方面，將評估增加校安人力，為學生校園安全做好防護。
記者陳威叡／台北報導
對於新北國三生發生憾事，潘文忠說明，這起事件引起各界關注，尤其受傷的孩子過世了，讓大家心情更是沉重，今日也在院會上特別說明此事件，其中事件加害人之前有少輔院紀錄，這次再度回到校園成為事件中的加害者，因此應該要檢視整個中介過程，需跨單位與跨部會共同討論。
關於人力等資源部分，潘文忠表示，目前為止高中以下學校的輔導老師，含公私立達到5千多位， 而這次反映意見是如果碰到校園霸凌，學校在執行面是否有人力上的需求，過去設置有教官都是在高中以上，國中小沒有教官的機制，這部分會跟縣市教育局來做檢討，如果要處理執行這方面的人力資源，教育部也會來做評估增加校安人力，讓中央與地方為學生校園安全做最好的防護 。