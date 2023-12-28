第4季10大爆紅台股！3大產業股占一半　高息ETF橫掃年度熱門榜

我是廣告 請繼續往下閱讀
獲利重回成長軌道的驅動IC廠敦泰，擺脫去年巨幅虧損的陰霾，排名第6；排名第7的是因房地產大案即將完工交屋獲矚目的中工。受到波羅的海指數（BDI）大漲帶動成長的散裝航運業者新興，還有連續3個月單月營收衝上40億元高峰的聲學元件大廠美律，則分別位列第8名、第10名。
此外，中小型股的成長也不容小覷，爆紅榜中另有4席為上櫃公司。華新科旗下的被動元件廠佳邦受惠於網通及車用產品商機，今年前3季稅後EPS已超車2022全年，排行第2；製藥業者智擎的新藥獲食藥署核准進行第1期人體臨床試驗，股價聞訊大漲獲矚目，排行第5。排名第4的軸承廠商兆利，因摺疊手機風行、明年上半年各家3C新品釋出，受到市場關注；而中美貿易戰下，少數可自主開發x86處理器的上櫃IC設計廠金麗科則排行第9。
在「5大爆紅ETF榜」部分，排名第一的是市值型ETF國泰台灣領袖50，選股方向囊括部份金融股、台積電，及高殖利率和ESG議題受存股族關注。而排行第2的元大美債20正2和排行第4的國泰20年美債，則隨美國聯準會可能轉為降息趨勢，其低迷的價格出現強勁反彈，也使5大爆紅ETF榜中，罕見有2檔債券ETF同時進榜。 此外，排名第3的大華優利高填息30，以填息因子選擇總報酬持續成長的個股受到關注；排行第5的期街口布蘭特正2則是國內僅有可追蹤布蘭特原油價格的ETF。
至於Yahoo奇摩2023年度「10大熱門台股榜」以半導體、AI、運輸等3大產業概念股成榜單焦點。榜首由「護國神山」台積電連莊奪下，其董事長職務交接、亞利桑那州工人聯合會達成的協議、傳聞中的德國廠投資進度等話題不斷，預計在2024年仍是眾多投資人目光焦點。鴻海在AI及電動車產業成績受到矚目，名列年度第3；位居第4的則是將12奈米製程技術轉移給英特爾、和台積電同為晶圓代工廠的聯電。
同時，ChatGPT問世也掀起全球AI熱潮，AI相關股包含緯創、廣達、英業達、欣興皆因此受惠，分別位居第2名、第6名、第9名和第10名。而在運輸產業部分，連續3年皆入榜的貨櫃雙雄陽明、長榮，近期因為紅海航線受到武裝組織攻擊成為輿論話題，排名第5和第7。位居第8的長榮航著眼北美地區等長程航線需求，公告將斥資百億元改裝升級客艙座位，獲投資人矚目。
在年度「5大熱門ETF榜」中，前4名由高股息ETF包辦，基金規模也都在今年站上百億元大關，不僅凸顯資金大量湧進，也是過去數年來罕見現象。位居第一的國泰永續高股息，因為首開ETF季配息先例，上市以來一直是市場熱門標的；而年度榜第2的元大高股息仍是投資人重點關注項目。
復華台灣科技優息和群益台灣精選高息，問世不久皆雙雙入榜，前者強調月配息、嚴控交易成本，後者成份股的篩選方式則是以宣告股利取代參考歷史或預測未來配息，可見國內投資人似乎越來越傾向簡單、易懂的操作哲學，分居第3名和第4名。名列第5的則是號稱「國民ETF」的元大台灣50，受惠於半導體業持續成長的步伐，持續受到投資人青睞。