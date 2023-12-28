割頸案國中部傳出「將裁撤」！校長強調：不放棄每個孩子

遺憾國中生遭割喉亡　賴清德：凸顯校園霸凌、加強社會安全網2.0

▲賴清德提到，新北市近日發生嚴重的校園安全事件，一個年輕的生命就此離開，讓人心痛。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.15）
▲賴清德提到，新北市近日發生嚴重的校園安全事件，一個年輕的生命就此離開，讓人心痛。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.15）

記者陳佩君／台北報導

新北市一名就讀國中三年級的男同學被同儕持彈簧刀砍殺10刀，送醫搶救後宣告不治。對此，民進黨總統候選人賴清德今（28）日除了表達遺憾外，也表示他將從具體從幾個面向來著手，包括提升心理輔導機制，讓年輕族群心理健康支持方案向下延伸至小學，並推動《學生輔導法》修法，落實三級輔導機制，更要加強社會安全網2.0。

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針對該起社會事件，賴清德在臉書指出，新北市近日發生嚴重的校園安全事件，一個年輕的生命就此離開，讓人心痛，並且無限遺憾，他要向逝去的學生以及他的家人，致上最深的哀悼。

賴清德提到，政府是一個團隊，包括教育部在內，此刻政府團隊正全力投入，對受害家庭，校園學生、老師提供所有必要的協助和心理減壓，避免創傷後壓力症候群的發生；同時，也要加速引介陪伴資源，讓學校能夠與受害學生家長共同面對傷痛，協力市政府來因應後續的各種事宜。

賴清德說，這起事件，重要的是凸顯了校園霸凌的問題，該調整的要大力調整，該強化的要大力強化，必須要杜絕類似的遺憾再次重演。

賴清德提到，除了持續加強反霸凌的機制，更要持續瞭解發生霸凌的原因，提前介入、有效預防，避免憾事發生，這點高雄市政府，就有許多很好的作為，例如要求學校必須建立多元化的申訴管道，而在市府層級更建立了結合教育、法律、心理，以及醫療專業的調查小組，讓通報不漏接，介入更全面更提早。

賴清德表示，面對這個全面的問題，他將會具體從幾個面向來著手，包括提升心理輔導機制，讓年輕族群心理健康支持方案向下延伸至小學，並推動《學生輔導法》修法，落實三級輔導機制，更要加強社會安全網2.0。未來除了強化高風險家庭輔導，也要持續增加心輔領域的專業人員，協助學校及老師相關的處遇機制、後送管道，並建立輔導管教與法治規訓的橋接機制。

賴清德強調，校園霸凌在國際間已是重要的議題，包括台灣在內，世界各國的專家學者和校園，也都在努力推敲各種可能的成因，除了生活背景，更包括青少年族群可能的社群習慣等，這點相關的跨國交流也正在進行；他說，未來，政府會投入更多資源，從源頭來處理，確保孩子們在教育的過程中，能夠尊重彼此，包容彼此的不同，不讓遺憾再次發生。

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