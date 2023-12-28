Ella抱言承旭痛哭！曝傳訊息2周才收回覆 崩潰吐心情「超煎熬」
Ella（陳嘉樺）推出單曲〈願望清單〉，MV由言承旭出演男主角，與Ella精彩對戲時流露真實情感，其中一幕2人在客廳深情相擁而泣，畫面非常唯美。Ella邀約言承旭時，竟然2周後才收到回音，讓她自嘲等待期間超煎熬。
記者吳雨婕／綜合報導
睽違了13年，偶像劇《就想賴著妳》經典螢幕CP，言承旭飾演「項羽平」、Ella飾演「楊果」這兩位男女主角破天荒合體。2人在MV中扮演著一對甜蜜戀人，卻因故造成天人永隔的遺憾，導致原本計畫一同去追看極光的願望清單未能實現。久違同框依舊默契十足，兩人私下擁有好交情，所以當Ella看到腳本時，腦海裡立即浮現的男主角第一人選就是言承旭。有趣的是，她主動傳了訊息邀約竟然未果，2周後才獲得言承旭答應的好消息，自嘲這期間的等待讓她心情懸在半空超煎熬。
偶像劇從2010年至今轉眼過了13個年頭，讓2人都驚呼時間超快，言承旭笑說，這次拍攝彷彿像坐上了時光機，回到當年彼此還是屁孩時期、劇組裡Ella相當照顧他的時光，如今看到她與解孵能一起工作，夫妻倆幸福的模樣很棒，Ella看到好友力挺相當感動：「非常感謝你毫不猶豫答應我，在不知道腳本、拍攝細節、都還沒聽過新歌，就一口回覆『當然』！」更形容言承旭是很奇妙的朋友，「對你突然的問候真的非常貼心，之前得知我要去上《乘風2023》，主動告知如果有任何需要幫忙可以說，可以找人照顧我。」
對於雙方再度合作，言承旭直呼：「滿驚訝的！怎麼會想到我？」Ella搞笑回應，「自己認識的朋友裡就言承旭是最大咖！」並透露超級重視這次拍攝，拍攝當天半夜三點就被惡夢嚇醒，夢到了臨時被通知要更換男主角錯愕不已。
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