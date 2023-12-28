賽珍珠基金會　新住民十大新聞徵選得獎出爐

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「財團法人台北市賽珍珠基金會」榮譽董事長尤英夫表示，為了提高社會各界對新住民族群的重視和支持，每年特別舉辦十大新住民重大新聞發布會，感謝活動策展人頼慕芬女士，迄今連續協助了七年；今年評審邀請靜宜大學林思伶、社會工作與兒童少年福利學系主任劉鶴群，高雄師範大學東亞所所長利亮時、科技業代表台商總會副主委林錫金，YMCA的CEO邱英智、國立科博館志工團長張燕燕、台灣第一位新住民取得國際鑽石設計證照卞健文等各領域、新住民代表，共九位專家學者擔任，選出2023年全國十大新住民新聞，剖析新聞意義及對社會的影響。從新聞脈絡觀察出，國家對其重視，社會對其關懷支持，而且也可看出新住民，展現出色的成績與技能。
靜宜大學校長林思伶表示，很榮幸能與賽珍珠基金會合作，靜宜大學一直致力於推動多元文化與跨文化交流；與內政部移民署推動的「新住民多元文化人才培訓計畫」，社會工作與兒童少年福利學系主任劉鶴群表示，媒體裡的新住民已逐漸自主自立，在各領域嶄露頭角、發光發熱，令人振奮新聞，2023年「首位新住民校長楊小梅」，投入教育工作獲得肯定；新住民逐漸擺脫父權社會的附屬品，成為自己及這個社會的主人，靜宜大學的系友林麗蟬立委、麥玉珍理事長就是最好的例子。
相信光投資股份有限公司陳國定，海外拼搏當了數10年的新住民；特別分享新聞當中，在台灣奉獻超過一甲子，堪稱台灣三代人共同英語老師「空中英語教室」創辦人彭蒙惠，正式成為台灣人，總統更親自送中華民國護照給彭蒙惠，感謝她對台灣超過70年的貢獻。這不僅是融入更是帶領台灣的教育，可說是台灣邁入多元共融社會的重要里程碑。
總評委鳳凰藝能趙善意總經理總結表示，台灣新住民、新二代人口已經超過1百萬人，在台灣這個大家庭，新住民是重要家人，支撐這塊土地、豐富多元族群文化的力量；多年來，新住民議題從從隔閡到相融的、從嚴肅到歡笑，倒吃甘蔗，漸入佳境。2023年度的新聞評選中顯見，相比數年前以負面事件受關注，新住民在台灣的社會正向影響力正在快速提升；各地方政府、民間機構持續開辦各式課程，與便利新住民的服務，2024大選將近新住民百萬票倉；從上千則新聞中遴選出三十七則，歸納為四大趨勢：生養、滋養、教養、培養。正與新住民一起迎向新世代的人生。