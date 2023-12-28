4手段防堵境外勢力介選　陳建仁籲全民舉發獎金2千萬

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其次為全力偵辦境外介選案件，向上溯源追查相關共犯；法務部說明，境外勢力介選不僅影響選舉公平性，更涉及境外敵對勢力在台發展組織，進而危害到國家安全，因應明年選舉，擬定選舉查察工作綱領，提出三項強韌策略，包括阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾，並將阻絕境外勢力介選列為本次查察妨害選舉首要重點，本部將督請最高檢察署帶領檢、警、調、廉、移民等查察機關全力偵辦，秉持速查嚴辦原則，削株掘根追查相關共犯，切斷境外勢力在台網絡，維護國家安全。
第三，全民攜手反制境外勢力，共同守護自由民主法治；因應近年境外勢力對台軍事恫嚇、網路駭客、滲透分化及散布假訊息等統戰手法，為使民眾對於境外勢力介選有充分了解，法務部依照工作綱領要求所有查察機關應加強宣導境外勢力介選手法，對於不明邀約旅遊、招待、餐會應審慎考慮，其中可能是候選人或樁腳包裝行賄手法。另透過提供檢舉境外勢力介選最高2千萬元檢舉獎金，鼓勵全民共同檢舉境外勢力介選，藉此清查所有在台境外勢力。
最後則是全面防堵境外勢力介選，維護選舉公正性；透過近年偵辦境外勢力介選案件分析，境外勢力可能透過在台組織提供金錢、物資及散布假訊息等不同手段介入選舉，為全面防堵境外勢力介選，規劃從資金網絡、資訊網絡及人脈網絡等三大面向，擬定策進作為，切斷境外勢力資金網絡、即時下架不實訊息及清查人脈網絡，全面性防堵境外勢力介入選舉。
政院發言人林子倫也轉述院長陳建仁裁示，說明威權國家對民主國家介選樣態多元，影響民主價值普及，而近年來兩岸情勢嚴峻，近期已查獲境外勢力介選，包括透過資金扶植特定團體或候選人當選，掌握國內政治能量外，更藉由假訊息和賭盤賠率引導政治議題討論風向，影響民眾投票意向。請相關機關持續宣傳全民共同檢舉境外勢力介選，最高可獲得2千萬元檢舉獎金。
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