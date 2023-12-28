台南爐渣案起訴滿一年無下文！國民黨團質疑：掩護特定人士？

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林德維指出，相關爐碴案事證在去年底起訴相關涉案人，一年過去了，法院只開過兩次準備程序庭，難道是打算繼續拖下去？司法單位打算以拖待變？無視國人關注的治安與環保有關案件，水落石出的期待？國民黨團呼籲司法單位，盡速審理，不要以拖待變掩護不法，國民黨團會持續關注司法審理進度，絕對不可讓其船過水無痕。
國民黨立委林為洲表示，台南學甲爐碴案在去年12月12日起訴，今年8、9月各召開過一次準備程序庭，之後完全沒有進度。林為洲說，他就是要施壓法院，台南發生這麼大的案子，還開了88槍，黑道在台南囂張猖獗令人無法想像。爐碴案涉及到21億元獲利，讓良田變成廢棄場，政府為了善後恢復原狀，還要花36億元處理。
林為洲指出，學甲爐碴事件在2015年就被發現，台南市政府僅以行政罰鍰業者6,000元結案，當時的台南市長就是現在民進黨總統候選人賴清德。2020年民進黨黃偉哲當選台南市長，對傾倒爐碴業者再以行政罰鍰72,000元，隔年4月1日再開出72,000元罰單，2022年再罰72000元，行政罰鍰總共222,000元，對照國家必須花費36億元公帑代為處理善後，難道不「夭壽」嗎？
林為洲質疑，法院僅開兩次準備庭就沒有下文，難道是賴清德要選總統，還是黃偉哲是民進黨籍市長，害怕公開審理會掀出臭不可聞的黑幕，怕影響賴清德和民進黨選情？遭檢方起訴的郭再欽，曾是民進黨中執委，又與身為民進黨主席賴清德屬新潮流，每周都一起開中常會，質疑「賴清德你好意思說不認識郭再欽？」
林為洲強調，國人最痛恨黑道伸入行業、甚至滲透校園，近日發生國三生遭割頸案，未成年兇嫌竟然隨身帶彈簧刀到校園，「身為現任副總統賴清德，你的態度在哪裡？台南黑幫介入光電、爐碴，賴清德你又做了什麼？都不用站出來負責？向國人道歉？」
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