割頸案國中部傳出「將裁撤」！校長強調：不放棄每個孩子

台南爐渣案起訴滿一年無下文！國民黨團質疑：掩護特定人士？

▲國民黨團呼籲，檢調應該儘速查辦爐渣案。（圖／國民黨提供）
▲國民黨團呼籲，檢調應該儘速查辦爐渣案。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

台南地檢署偵辦3年，認定明祥馨公司涉收受爐碴後，依《違反廢棄物清理法》等罪，起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，怎料台南地方法院召開過兩次準備程序庭後，迄今完全沒有下文。對此，國民黨團今（28）日質疑，司法在看風向，難道要等到明年1月13日大選結果後，才要決定是否審理？還是以拖待變掩護特定人士？深怕臭不可聞的黑幕，影響賴清德的選情？

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國民黨立法院黨團首席副書記長李德維表示，民進黨總統候選人賴清德一再對外宣稱，他和爐碴案主嫌郭再欽不熟，那麼，是誰讓台南文化古都，變成「慶記之都」？翻開2020年民進黨中執委派系勢力，在30席的中執委當中，新潮流佔11席，涉及台南議長選舉的邱莉莉，以及爐碴案的郭再欽在列其中，賴清德本身是新潮流，怎麼敢大言不慚說與郭再欽不熟？難道見鬼了嗎？

林德維指出，相關爐碴案事證在去年底起訴相關涉案人，一年過去了，法院只開過兩次準備程序庭，難道是打算繼續拖下去？司法單位打算以拖待變？無視國人關注的治安與環保有關案件，水落石出的期待？國民黨團呼籲司法單位，盡速審理，不要以拖待變掩護不法，國民黨團會持續關注司法審理進度，絕對不可讓其船過水無痕。

國民黨立委林為洲表示，台南學甲爐碴案在去年12月12日起訴，今年8、9月各召開過一次準備程序庭，之後完全沒有進度。林為洲說，他就是要施壓法院，台南發生這麼大的案子，還開了88槍，黑道在台南囂張猖獗令人無法想像。爐碴案涉及到21億元獲利，讓良田變成廢棄場，政府為了善後恢復原狀，還要花36億元處理。

林為洲指出，學甲爐碴事件在2015年就被發現，台南市政府僅以行政罰鍰業者6,000元結案，當時的台南市長就是現在民進黨總統候選人賴清德。2020年民進黨黃偉哲當選台南市長，對傾倒爐碴業者再以行政罰鍰72,000元，隔年4月1日再開出72,000元罰單，2022年再罰72000元，行政罰鍰總共222,000元，對照國家必須花費36億元公帑代為處理善後，難道不「夭壽」嗎？

林為洲質疑，法院僅開兩次準備庭就沒有下文，難道是賴清德要選總統，還是黃偉哲是民進黨籍市長，害怕公開審理會掀出臭不可聞的黑幕，怕影響賴清德和民進黨選情？遭檢方起訴的郭再欽，曾是民進黨中執委，又與身為民進黨主席賴清德屬新潮流，每周都一起開中常會，質疑「賴清德你好意思說不認識郭再欽？」

林為洲強調，國人最痛恨黑道伸入行業、甚至滲透校園，近日發生國三生遭割頸案，未成年兇嫌竟然隨身帶彈簧刀到校園，「身為現任副總統賴清德，你的態度在哪裡？台南黑幫介入光電、爐碴，賴清德你又做了什麼？都不用站出來負責？向國人道歉？」

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