天心淚揭自己超迷李善均！曾激動傾訴對他愛意「我像個瘋子一樣」
韓國影帝李善均因演出電視劇《我的大叔》、電影《寄生上流》走紅，10月卻捲入吸毒風波，他連續配合警方調查2個月，結果尚未出爐，昨（27）日他選擇先走上絕路，享年48歲。藝人天心2016年嫁給韓國攝影師金英敏，她今日發文透露，過去有幸認識到《我的大叔》攝影師，求對方轉告李善均，自己有多喜歡他。
記者薛羽彤／綜合報導
天心嫁給金英敏後，雖然夫妻倆常因工作分隔兩地，仍可看到天心時不時在IG上放閃，好感情羨煞旁人。李善均驟逝震驚韓國演藝圈，天心今日發文透露，因為丈夫的關係，認識到了《我的大叔》的攝影師，和他相見時天心形容自己情緒激動，像個瘋子一樣，「訴說自己多麼欣賞李善均，拜託他一定要幫我轉達愛意。」台灣藝人温昇豪、曾寶儀都有發文悼念李善均，人在韓國的許光漢也有到靈堂致意。
昨日韓媒爆出李善均遺書內容，他分別留話跟老婆表示：「沒辦法，好像只有這個辦法了。」也對公司老闆道歉：「廣告和電影違約金很大，對不起。」最後李善均被發現陳屍在首爾鍾路區臥龍公園附近。
李善均
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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