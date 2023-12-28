小玉換臉謎片撈千萬關5年！龍龍受害怒發聲 弟在群組驚見親姊
百萬YouTuber「小玉」朱玉宸利用深度偽造（DeepFake），將名人臉孔合成在AV女優身上，製成A片販售不法獲利超過新台幣1338萬元遭逮，一審判刑5年半，得易科罰金；今（28）日二審改判5年，另判1年8個月得易科罰金，全案可上訴。被害者之一的龍龍今日出席舞台劇《喜劇黨不住》記者會，得知小玉判刑結果直呼：「100多人才5年，太短了啦！」並透露當初是弟弟在A片群組發現她的臉，才驚覺臉孔遭到盜用。
記者黃雅琪／台北報導
小玉與助理莊炘睿盜用名人臉孔，受害者多達119位名人，包括政治界的立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷，演藝圈的「雞排妹」鄭家純、許藍方博士等人；同為受害者的龍龍，今日出席舞台劇活動被問到小玉最新判決看法，龍龍認為二審判刑還是太輕：「100多人耶，才5年太短了吧！」
之所以會發現臉孔遭到盜用的關鍵，龍龍表示是弟弟在A片群組看到她的臉，跑來問她：「妳有去拍片嗎？」整件事情才因此揭開，深為受害者的龍龍事後還遭到酸民譏笑：「長這樣沒害人倒陽，就要偷笑了！」令她心情大受影響。龍龍坦言，訴訟至今已經花費近10萬元的律師費，當初沒有提告民事賠償，是因為不想賺這種錢：「我沒有到現場（出庭），不想面對那太難受了。」
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