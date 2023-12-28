肉肉男健檢「一口氣確診肺炎＋大腸癌」！醫曝「危險行為」釀大害

北投健康管理醫院副院長梁程超說，該患者前來進行高階影像健檢，考量他有長期抽菸史且飲食偏愛高油脂又不愛吃蔬菜，因此健檢項目加上腸胃內視鏡及肺部低劑量電腦斷層檢查，結果健檢當天的影像報告即發現病人的肺部已有支氣管壁增厚及輕度浸潤現象，經影像科醫師評估後，可能與長期抽菸引發肺部慢性發炎有關。
此外，為這名患者解說報告的醫師再為他觀看大腸鏡檢查影像，發現有3顆大小不一的瘜肉，其中1顆瘜肉為高度有癌化風險的腺瘤性瘜肉，大小超過1公分，而在檢查過程中為他操作內視鏡的醫師，將發現的瘜肉切除後送病理化驗，確認為管狀腺瘤，並已發展為大腸癌原位癌，所幸發現得早，癌細胞僅在上皮細胞層。
梁程超表示，大腸癌的分期依據腫瘤侵犯腸黏膜的深度、有無侵犯淋巴結、有無遠端轉移等，而治療上最幸運無非是在大腸癌零期(原位癌)時發現，只需大腸鏡切除腫瘤即可，但腫瘤若太大或切除後邊緣不乾淨，則須接受手術切除。
針對抽菸的風險，梁程超說明，不少人認為抽菸對的危害僅限於肺部，事實上也會提升罹患大腸癌的風險，整體來說，大腸癌的危險因子包括抽菸、年齡（50歲以上）、有家族病史、患有潰瘍性大腸炎或克隆氏症、肥胖、高脂肪食物與紅肉、纖維攝取偏低與飲酒等，民眾要多注意。
梁程超也說，台灣每年新增約1萬6千人罹患大腸癌，且有超過6千人因此喪命，民眾最好培養定期健檢習慣，只要能在第0~1期發現，5年存活率高達9成以上。
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