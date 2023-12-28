選戰倒數　楊瓊瓔力拚連任跟垃圾車趴趴走拜票

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跟隨垃圾車定點清運時間拜票，楊瓊瓔感性的說，「因為對我來說，做的是一樣的工作，服務眾人，但他們的工作性質又更加辛勞」。選戰倒數，楊瓊瓔積極加強「陸戰」，勤跑基層，她今與大雅區文雅里長劉亦銘及服務團隊穿著雨衣頂著寒風及雨水進行跟著垃圾車掃街拜票，熟悉的垃圾車音樂出現，追著跑的，不僅僅只有家庭主婦，還有立委候選人，楊瓊瓔看到選民出現，不僅嘴巴很甜，上前和婆婆媽媽寒喧，也完全不在乎，民眾剛倒玩垃圾，還沒洗手，就衝上握手之外，還送上一包實用的濕紙巾。
楊瓊瓔表示，除每天送車、站路口、掃街，早上或晚上也會安排追垃圾車拜票，接觸平時在市場、公園遇不到的選民，很擔心民眾認為她選情穩，不出來投票，所以更加戰戰兢兢。
因此，今一早天氣寒冷又下雨，一樣進行跟著垃圾車掃街拜票，雖然下雨但是還是感受到民眾的熱情，特別跟著垃圾車沿途向鄉親拜票、分送濕紙巾文宣，她深刻感受到民眾對她的熱情與期許，這些都是她前進的動力，目前對於自己的選情很有信心，但她不會鬆懈也不能大意，接下來更要上緊發條、全力衝刺。
楊瓊瓔表示，因為產業結構的因素，台中以工業勞動人口為大宗，因此台中的垃圾清運時間配合工作型態及勞動時間，一路從清晨到深夜，能讓我們這麼方便處理我們的不便，背後有一群默默努力的人，那就是清潔隊員，因此他在跟隨垃圾車拜票工作離開前總會跟辛苦的清潔隊員道聲謝。
楊瓊瓔指出，由於我們太習慣便利的垃圾清運，因此經常忽略清潔隊員工作的辛苦，所以他也針對清潔隊員的勞動條件爭取中央支持進行改善，自2020年起，分4年投入50億預算全面改善清潔隊員工作環境，包括添購全台清潔隊員新工作服、購置200間沐浴盥洗設施、資源回收車及垃圾車汰舊換新等，讓清潔隊員可以安全、安心的工作。