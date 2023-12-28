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國中生遭彈簧刀割頸亡！律師預言乾哥「最後去處」：只有一條路

▲律師林智群針對國中生遭彈簧刀割頸案，透露加害者最終去處，應該就是少年矯治學校，也就是高雄明陽中學。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲律師林智群針對國中生遭彈簧刀割頸案，透露加害者最終去處，應該就是少年矯治學校，也就是高雄明陽中學。（示意圖／翻攝PhotoAC）

記者賴禹妡／綜合報導

新北某國中日前爆發國中生遭彈簧刀割頸案，被害者送醫後裝上葉克膜搶救，但最後仍傷重不治。目前加害男學生裁定收容，加害女學生則裁定責付保護，新北地檢署更表示，不排除朝殺人罪偵辦。對此，律師林智群針對這起事件，透露加害者最終去處，應該就是少年矯治學校，「不意外的話，就是高雄明陽中學」。 

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林智群律師昨（27）日在臉書發文，他表示少年犯錯分兩種程序處理，一是少年保護事件，由少年法庭審理，「頂多訓誡、保護管束、安置輔導、感化教育」。另一種則是少年刑事案件，主要是年滿14歲，並被判最輕5年以上有期徒刑者，就是由地檢署處理，若起訴則由少年法庭審理。 

林智群律師指出，若是被判有罪，且最輕本刑10年以上重罪，那就只有一條路，就是判刑，需要進入少年矯治學校，也就是高雄明陽中學，「既是監獄，也是學校」。而這次少年割頸案，地檢署表示要用傷害致死或殺人罪處理，林智群律師表示這其實就是在為後面的程序鋪路，「少年最後的去處，不意外的話，就是高雄明陽中學」。 

▲新北某高中附屬國中部25日發生割頸案，一名國三生遭隔壁班郭姓學生持彈簧刀攻擊，最終在昨（26）日晚間不幸離世。（圖／取自Pexels）
▲新北某高中附屬國中部25日發生割頸案，一名國三生遭隔壁班同學持彈簧刀攻擊，最終於26日晚間不幸離世。（示意圖／取自Pexels）
回顧該起事件，25日當時校園中正進行午休，而一名女同學跑到別班找好友閒聊，遭到傷者男同學出面制止，認為對方不能無故到非自己班級教室。沒想到引起女同學不滿，找來另一位「乾哥」男同學理論，雙方發生爭執後，被找來理論的男同學竟然手持彈簧刀砍傷本班的男同學，造成頸脖與胸口均有刀傷，傷重送醫，經裝葉克膜搶救5小時，受傷男同學恢復呼吸心跳，但經過數日搶救後，男同學仍傷重不治。

事後，警方偵辦後，考量男同學生命垂危，且少女坦承教唆犯案，涉犯情節重大、有殺人犯意，經請示少年法庭，將這位別班的女同學以及這位「乾哥」男同學被依殺人未遂送辦，而少年法庭在26日裁定行兇的男學生收容、女學生責付監護人。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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