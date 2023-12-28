國中生遭彈簧刀割頸亡！律師預言乾哥「最後去處」：只有一條路

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林智群律師指出，若是被判有罪，且最輕本刑10年以上重罪，那就只有一條路，就是判刑，需要進入少年矯治學校，也就是高雄明陽中學，「既是監獄，也是學校」。而這次少年割頸案，地檢署表示要用傷害致死或殺人罪處理，林智群律師表示這其實就是在為後面的程序鋪路，「少年最後的去處，不意外的話，就是高雄明陽中學」。
回顧該起事件，25日當時校園中正進行午休，而一名女同學跑到別班找好友閒聊，遭到傷者男同學出面制止，認為對方不能無故到非自己班級教室。沒想到引起女同學不滿，找來另一位「乾哥」男同學理論，雙方發生爭執後，被找來理論的男同學竟然手持彈簧刀砍傷本班的男同學，造成頸脖與胸口均有刀傷，傷重送醫，經裝葉克膜搶救5小時，受傷男同學恢復呼吸心跳，但經過數日搶救後，男同學仍傷重不治。
事後，警方偵辦後，考量男同學生命垂危，且少女坦承教唆犯案，涉犯情節重大、有殺人犯意，經請示少年法庭，將這位別班的女同學以及這位「乾哥」男同學被依殺人未遂送辦，而少年法庭在26日裁定行兇的男學生收容、女學生責付監護人。
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