林襄出演《人中之龍8》！粉色泳裝華麗登場 上交友軟體邂逅玩家
SEGA 旗下系列大作《人中之龍8》即將在2024年1月26日發售，今（28）日官方釋出重大消息，公開啦啦隊女神林襄確定出演《人中之龍8》小遊戲「交友軟體」，並擔任台灣宣傳大使，遊戲上市後，玩家們就有機會在破解任務之虞，透過交友軟體與林襄互動，林襄受訪也透露，相較於個性冷酷的桐生一馬，自己比較喜歡幽默中二的春日一番，期待在《人中之龍8》中和玩家相見。
記者張志浩／綜合報導
《人中之龍8》本次以夏威夷為主題，以春日一番和桐生一馬「雙主角」模式進行，而提到《人中之龍》系列，就一定會想到主線任務之餘各種豐富的小遊戲，本次《人中之龍8》其中之一的小遊戲就是「交友軟體」，SEGA 邀請在台日皆有高人氣的林襄出演，成功創造一波噱頭。
林襄本次在《人中之龍8》，將以粉色北基尼搭配熱褲的外型出現在遊戲中，在「交友軟體」中，玩家可以設定個人檔案，並用各式聊天技巧獲得女生青睞和約會，充分展現夏威夷的熱情氛圍，林襄表示，自己身邊有許多朋友都是《人中之龍》系列的粉絲，很意外也高興能參與如此大型的遊戲製作。
此外，林襄也將擔任《人中之龍8》台灣的宣傳大使，未來實體活動也將親自現身；而提及本作雙主角的性格，林襄指出，桐生一馬帶給人就是種霸氣、冷酷的感覺，不過以自己的理想型來看，會比較喜歡春日一番的幽默和中二，「感覺每天和他待在一起就能被逗得很開心」，更多內容等待玩家進入遊戲後就可以解鎖了。
《人中之龍 8》是一款戲劇性 RPG 遊戲，兩名主角分別是谷底翻身的男人「春日一番」，以及迎接生命最終挑戰的男人「桐生一馬」，在夏威夷激盪出精采的故事，預訂2024年1月26日正式發售，於PS5、PS4、Xbox、PC 皆可遊玩。