▲神經內分泌瘤新曙光「核素治療」　基隆長庚成功治療寫下精準醫療里程碑

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什麼是神經內分泌瘤？ 有哪些症狀？如何治療？神經內分泌瘤是一種罕見腫瘤，根據衛福部109年癌症登記報告顯示，當年度新診斷個案數為1,963人，占所有癌症約3.9%。基隆長庚醫院內科部副部長暨癌症中心主任張沛泓醫師表示，神經內分泌瘤可以在人體許多器官中發現，有8成以上會發生在消化道（如：胃、小腸、大腸、胰臟等）。
臨床上會依腫瘤是否分泌荷爾蒙，分為「功能性」及「非功能性」神經內分泌瘤。張沛泓醫師說明，有症狀表現的患者，多半是「功能性」的神經內分泌症狀發現異樣，病人可能會有諸多原因不明的不適症狀，包括各類荷爾蒙分泌導致熱潮紅、低血糖、腹瀉、腹痛、氣喘等，嚴重影響生活品質。
而「非功能性」神經內分泌瘤，張沛泓醫師表示，這類患者大多沒有明顯症狀，不容易察覺，往往都是做健康檢查（如：胃鏡、大腸鏡等）意外發現，由於症狀不明顯，發現診斷時常已遠端轉移，無法透過手術切除。此時使用荷爾蒙、標靶、化療、免疫療法等，若療效不佳，核素治療技術便是治療的選項。
長庚分享成功治療案例 但核素治療仍面臨挑戰像基隆一名63歲男性，罹患直腸神經內分泌瘤，過去曾接受過手術、荷爾蒙治療及數十次的化學治療，但今年8月因為腹脹、體重持續下降及長期化療相關副作用前往醫院求診。
經過檢查診療後，醫療團隊綜合評估這名個案的狀況，並安排核素治療（PRRT）。基隆長庚醫院表示，治療過程中這名個案並未出現噁心、嘔吐、疲倦、掉髮等傳統化療副作用，個案完成治療藥物注射後觀察一晚便已平安出院，返家休養。
基隆長庚醫院提到，目前這名個案在治療後主觀感受良好，雖然偶爾會有夜間盜汗的情況，但經過藥物治療後獲得改善，而這項治療對個案的正常生活作息影響相對較小，也使個案得以繼續保有良好的生活品質。
基隆長庚核子醫學科主任陳世欣醫師表示，神經內分泌瘤表面常有豐富的體抑素受體，核素治療（PRRT）就是利用體抑素受體結合藥物殺死癌細胞，透過精準的腫瘤治療，可以降低治療副作用，提升病人的預後和生活品質。
不過陳世欣醫師強調，核素治療（PRRT）目前仍面臨一些挑戰，像是醫療團隊都需經過特殊培訓與合作，才能確保治療的安全和有效，同時醫院需有特殊的安全設施（如：廢水處理、放射線屏蔽和放射活度監控等），並經過核能安全委員會的審核才能執行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60331
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