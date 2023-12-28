教育部國教署推動「優孝」教育 逾百件優良作品傳遞孝道精神
教育部國教署孝道教育資源中心連續六年舉辦孝道教育優良作品競賽，並致力於推動孝道實踐，運用多元方式喚醒大眾感知、扎根校園， 希冀能掀起傳遞孝道精神風潮。今年共計獲得971 件參賽作品，最後有181件作品脫穎而出。今（28）日假高師大舉辦「112 年度孝道教育優良作品頒獎典禮」。
記者陳美嘉／高雄報導
頒獎典禮由教育部政務次長林明裕帶領與會貴賓共同啟動「I 優孝」 揭開序幕，藉由觸碰象徵孝順的「愛心」，以智慧科技呈現不斷湧出的小愛心匯集而成大愛心，代表集結每一份孝順的心 而成以愛為本的社會。
在教育部國教署以及主辦單位—孝道教育資源中心的努力下，孝道教育優良作品競賽已備受全國各級學生關注，參賽者遍布全臺22個縣市，今年度頒獎典禮更是有181件得獎作品於眾多參賽作品中脫穎而出。
本次競賽共分為五大項目，內容涵蓋「弘揚孝道繪畫比賽、弘揚孝道漫畫比賽、孝道故事徵文比賽、Ü 好創意短片比賽、Ü 好攝影徵件比賽」。
其中孝道故事徵文比賽高中組獲特優為臺北市立第一女子高級中學的李尚芸同學，作品名稱為「一件紅洋裝」，以一件姑姑的紅洋裝 串起三代情，展現無比細膩、體貼的孝思與孝行，適切彰顯孝道主題；弘揚孝道漫畫比賽國中組獲特優為臺南市興國高級中學(國中部)王瀅絜同學，作品理念傳達，行孝是人生中不可或缺的品德，透過漫畫呼籲觀眾「一起行孝吧！」。
未來，孝道中心除了持續研發新的孝道多元教材、承辦各類活動及研習，推廣孝道入校課程，更期盼有越來越多認同孝道的夥伴，成為孝道推廣團體的一員，共同灌溉校園，在莘莘學子的心中種下一 顆「孝的種子」。