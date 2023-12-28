高市113年公告地價平均調幅3.50% 大遠百連11年蟬聯地王
依據平均地權條例規定，公告土地現值須於每年1月1日公告，公告地價每二年辦理一次。高雄市113年公告土地現值平均調幅2.49%，相對其他五都調幅較小；公告地價平均調幅3.50%，為六都中調幅最小，對多數民眾地價稅負擔影響輕微。
記者蔡佳宏／高雄報導
高雄市113年公告土地現值調整暨重新規定地價作業，經地價及標準地價評議委員會衡量各項影響因素、市場發展及民眾地價稅負擔能力後，於112年12月19日評議通過。公告土地現值調整，主要是反映本市環狀輕軌、鐵路地下化與捷運岡山路竹延伸線等交通建設效益、土地開發成果及市場成交行情，公告土地現值調幅前5名行政區為:1.前鎮區，調幅3.25%，2.楠梓區，調幅3.16%，3.仁武區，調幅2.99%，4.岡山區，調幅2.91%，5.左營區，調幅2.81%。另公告地價調整，主要是參考當年公告土地現值、前次公告地價、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等因素，全面檢討各地價區段間價格均衡性。
113年高雄市最高地價區段由苓雅區大遠百百貨公司連續第11年蟬聯地王，公告土地現值維持每平方公尺58萬元，若換算為坪，每坪191.7萬元；次高地價區段則為裕誠路與明華一路間之博愛二路路線價區段，公告土地現值每平方公尺47萬元，換算為每坪155.4萬元。最低地價區段為桃源區國有林班地，公告土地現值維持為每平方公尺41元。
地政局長陳冠福表示，113年公告土地現值調整暨重新規定地價作業，係由各地政事務所地價人員實際訪查、蒐集交易案例，結合實價登錄資訊估計而成，調整結果將於113年1月1日公告，民眾可連結地政局網站或逕洽本市各地政事務所查詢。