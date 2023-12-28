台灣默克醫療保健事業體 連續五年獲得國家新創獎肯定 再度拿下『國際新創獎－智慧醫療與健康科技』類別獎項
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】第20屆國家新創獎於12月27日舉行頒獎典禮，默克的內分泌醫學導入智慧醫療方案，再度拿下『國際新創獎－智慧醫療與健康科技』獎項，這是默克以跨治療領域連續五年所獲得的第七座國家新創獎。台灣默克集團董事長李俊隆博士強調：「在默克，無論是延長、改善或孕育生命、解決科學社群中最棘手的難題，或是推動數位化生活發展，都可以發現我們的三大事業體最終只有一個共同目的，就是推進人類文明進展。」
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由社團法人國家生技醫療產業策進會主辦的「國家新創獎」，於民國92年創立迄今20年，該獎項的核心精神在於實踐科研創新應用與價值，串聯跨域、跨界創新合作與共榮發展，加速科研與產業、市場、資金、國際連結。默克集團致力研發智慧醫療，為有需要的病患提供相對應治療的藥物是獲獎的最主要原因。
▲台灣默克醫療保健事業體連續五年榮獲國家新創獎殊榮，台灣默克集團董事長李俊隆博士(右)與內分泌醫學事業處古豐瑞處長(左)於頒獎典禮現場合影
台灣默克醫療保健事業體總經理池田秀子表示，非常榮幸默克的智慧醫療解決方案再度榮獲國家新創獎的認可，默克總部將台灣選為優先導入智慧醫療解決方案的市場之一，肯定了台灣在數位化發展與通訊網路的普及，以及醫療水準與國際並駕齊驅。此項智慧醫療的方案，目標是解決醫病雙方的痛點，提升病患對於醫囑的遵從性，從臨床上可觀察到治療效果的進步，未來也會繼續努力提供病患更好的治療服務。
▲台灣默克醫療保健事業體導入數位醫療方案，連續五年獲得國家新創獎的肯定，集團董事長李俊隆博士（中）代表領獎並與同仁合影。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60416
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